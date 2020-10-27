في مثل هذا اليوم.. القوة الجوية يكتب التاريخ في آسيا

في مثل هذا اليوم.. القوة الجوية يكتب التاريخ في آسيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قبل عامين بالضبط من الآن، فاز فريق القوة الجوية العراقي على ألتين أسير التركماني في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، ليدخل تاريخ البطولة القارية.

في عام 2018 حقق القوة الجوية لقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة على التوالي، ليعادل رقم الكويت الكويتي كأكثر المتوجين بالبطولة.

وأصبح القوة الجوية أول فريق يفوز بكأس الاتحاد الآسيوي 3 مرات متتالية، بعد فوزه في 2016 على حساب بنجالورو الهندي، وفي 2017 على حساب استقلول الطاجيكي.

واحتفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، بإنجاز القوة الجوية، الذي حققه عام 2018.