في عيد ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في حياة جورج وسوف

المستقلة /- غنّى جورج وسوف أول موال “حاصبيا” في عمر العشر سنوات. واستطاع أن يسحر الجمهور بصوته بعد غناء “الهوى سلطان” حتى لقب بسلطان الطرب في عمر السادسة عشر.

استطاع أن يتربع على عرش جمهوره العربي الكبير برصيد 30 ألبوم، ومئات الحفلات، واعتبر بعد ظهوره في استديو الفن 1980 من أهم فناني الطرب في المنطقة.

بالتزامن مع الإحتفالات بعيد ميلاده الـ50، نستذكر أهم المحطات الفنية في حياة “أبو وديع”.

البدايات

بدأ جورج وسوف نشاطه الفني في دمشق، التي اشتهر فيها وهو في العشرينات من عمره. حقق شهرةً كبيرةً، وعُرض عليه أن يسافر إلى لبنان، فوافق على الفور.

وبعد أن ذاع صيته في أرجاء لبنان، انهالت عليه الدعوات لإحياء حفلات في المقاهي الليلية والفنادق الفخمة.

أطلق عليه لقب المطرب المعجزة أو “الطفل المعجزة “، إذ غنى لكبار النجوم، مثل عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، ووديع الصافي، كما تعاون مع العديد من الملحنين الكبار مثل بليغ حمدي، زهير عيساوي، نور الملاح، شاكر الموجي، سيد مكاوي وغيرهم.

وقدّم عدداً من الأغاني التي لحنوها، مثل: الحبايب، دقيت على الأبواب، حلف القمر، بتعاتبني على كلمة.

التوهج الفني

تجاوز نشاط جورج وسوف الفني حدود سوريا، حيث أقام حفلات في جميع أنحاء العالم العربي، وفي أوروبا، أميركا، كندا، وأستراليا.

وفي عام 1985، غنى في مهرجان قرطاج في تونس أمام 15 ألف من جمهوره، ومنح ريع الحفل للأعمال الخيرية.

تعرف إلى زوجته الأولى شاليمار، حين كان يحيي إحدى الحفلات الغنائية في لبنان. كان يبلغ من العمر حينها 21 عاماً، ثم حدث اللقاء بينهما في باريس وتزوجا، حتى انفصلا في أوائل العام 2010.

أبرز ألبوماته الغنائية

في تاريخ سلطان الطرب عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية، التي ضمت كلمات حفرت في وجدان الجمهور العربي كله.

وجمهوره الوفي لا ينسى أجمل هذه الألبومات، مثل: الهوى سلطان 1984، أوعديني 1988، شيء غريب 1990، كلام 1994، سلف ودين 2003، سهرت الليل 2004.

كما ظهر في عدد من الأغاني المصورة فيديو كليب، التي مثلت فيها فنانات، أصبحن نجمات، كالفنانة هيفاء وهبي في “إرضى بالنصيب”. ومثلت أيضاً، الفنانة سيرين عبد النور في كليب “كلام الناس”.

مرضه وشائعات وفاته

جورج وسوف من أكثر الفنانين العرب، الذين تنتشر شائعات وفاتهم بشكلٍ مستمر ومتكرر.

ففي عام 2000، خضع لعمليةٍ جراحيةٍ، هي الأولى من نوعها في العالم، في ولاية “فلوريدا” في الولايات المتحدة الأميركية. وبعد عودته إلى لبنان تفاجأ بانتشار خبر وفاته.

كما تعرض جورج وسوف في أواخر عام 2011 لجلطةٍ دماغية، غاب فيها عن الوسط الفني مدة ثلاث سنوات. وكان في هذه المدة يتنقل في عدة دول عربية وأوروبية لتلقي العلاج.

صاحي الليل

طرح جورج وسوف مؤخراً أحدث أغنياته، والتي حملت عنوان “صاحي الليل”.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، والفيديو كليب من إخراج ردولف جبر.

وتقول كلمات الأغنية:

يا بختك يلي صاحي الليل، ما دام كان السبب واحدة.

ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحدة.

في ناس بتنام على حدعشر أو اتنعشر وناس واحدة.