في رده على “الإساءة” للنبي محمد … أردوغان ينشد “طلع البدر علينا”. فيديو شاهد.. أردوغان ينشد "طلع البدر علينا" في رد على "الإساءة" للنبي محمد

ردد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشيد أهل المدينة المنورة باستقبال النبي محمد قبل 1442 عاما، وذلك في رد على ضجة الروسم التي اعتبرت “مسيئة” للنبي محمد.

وبثت قناة TRT الناطقة بالعربية مقطع الفيديو عبر تغريدة على موقع “تويتر” ، حيث الرئيس التركي ، ان جوابنا على اولئك الذين يشجعون قلوبهم الحاقدة من خلال الدفاع عن اهانة اهل المدينة قبل 1442 عاما ، ما هو الرد ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع …