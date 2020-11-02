في أول أيام استقبال المعتمرين.. مطار سعودي يحصل على شهادة اعتماد السفر الآمن

في أول أيام استقبال المعتمرين.. مطار سعودي يحصل على شهادة اعتماد السفر الآمن اليوم.. استقبال المعتمرين بعد توقف 8 أشهر بسبب كورونا

المستقلة /- إيهاب كاسب / أعلن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، عن حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA.

وقال بيان عن المطار ان الحصول على شهادة الاعتماد الدولية جاء بعد تقييم التدابير الصحية التي تم إدخالها وتطبيقها على عمليات المطار، وتوافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي، لإعادة تشغيل النقل الجوي الدولي، والتعافي في أعقاب جائحة كورونا، كما أنها تأتي أيضًا في ضوء توصيات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO لإعادة تشغيل الطيران وفق أفضل الممارسات لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.

واوضح إن عملية التقييم تضمنت تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار للمسافرين والموظفين في جميع مرافقه، مع التركيز على مناطق الوصول إلى الصالات، ومواقف السيارات، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق كاونترات الجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرة، إضافة إلى توافق جسور صعود الركاب، والسوق الحرة، والأطعمة والمشروبات، ومناطق استلام الأمتعة، وخروج القادمين، إلى جانب المبادرات التي اتخذها المطار من أجل صحة وسلامة العاملين والجهات العاملة به.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية البدء في استقبال وفود المعتمرين من خارجها، بعد إغلاق استمر لنحو ثمانية أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، وما ترتب عليها من إجراءات احترازية بغرض المساهمة في الحد من انتشار وتفشي الفيروس.

وبدأت المملكة العربية السعودية أمس الأحد باستقبال وفود المعتمرين من خارج أراضيها، بعد تعليق تام لأول مرة في تاريخ المملكة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتأتي المملكة في ترتيب الدول العربية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في المرتبة الثانية بعد العراق التي تحتل المرتبة الأولى وتسبق المغرب التي تحتل المرتبة الثالثة.

وبحسب المؤشرات العالمية، فقد سجلت منظمة الصحة العالمية نقلًا عن وزارات الصحة في أكثر من 216 دولة ومقاطعة وإقليم حول العالم، إصابة أكثر من 46.5 مليون إنسان بفيروس كورونا المستجد، وتجاوز الوفيات حاجز الـ 1.2 مليون حالة، بينما بلغ أعداد المتعافين أكثر من 31 مليون حالة .

المصدر: واس