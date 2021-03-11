في أقل من شهر..تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية

في أقل من شهر..تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية

المستقلة/-أعلنت تونس رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر، استجابة لنصيحة صندوق النقد الدولي.

وتخشى تونس من تدهور عجز الميزانية كما تسعى للحصول على قروض دولية.

وقالت وزارة الطاقة في بيان، الأربعاء، إن سعر لتر البنزين سيرتفع يوم الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار.

وفي 26 فبراير الماضي اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس، محذرا من الضرر البالغ الذي لحق بها جراء كورونا.

وقال الصندوق في توصياته: “أوصى المديرون التنفيذيون بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات”.

وتابع: ” وفي هذا السياق، أكدوا على الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين”.

وأشار المديرون إلى أن الدين العام التونسي من الأرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق.