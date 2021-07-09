فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني يتصدر مصر والدول العربية.. بهذه الإيرادات

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن النجم تامر حسنى، تصدر فيلمه “مش أنا” شباك التذاكر فى مصر وجميع الدول العربية، بمجموع ايرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصريًا رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى.

وكتب تامر حسنى عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام : “مساء الورد على أغلى الناس زى ما اتفقنا هعرفكوا أخبار فيلم “مش أنا” كل أسبوع.. الحمد لله فى الأسبوع التانى يحقق أيضا المركز الأول فى مصر وجميع الدول العربية بمجموع إيرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصرى رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخر.. وكل التوفيق لزملائي”.

وتابع تامر: ورغم إصداره مع نسبة إشغال 50٪؜ التى أصبحت 70٪؜ منذ يومين،، وجميعها مؤشرات صحية للفيلم والصناعة بشكل عام، كل الفخر والشرف لما حققه فيلم “مش أنا” بفضل الله ومجهود زملائى الفنانين وجميع صناع العمل.. شكرًا للمهندس محمد ناقرو الموزع الدولى والعالمى للأفلام العربية.. إشادتك شرف كبير ليا”.

فيلم “مش أنا” فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعاني من حالة غريبة تفقده السيطرة على يده مما يعرضه للعديد من المواقف.