فيلم “بنات الشمس” يفتتح مهرجان “موسكو” للسينما الكردية بدورته الاولى في روسيا

المستقلة/-منصور جهاني/.. اختارت إدارة النسخة الاولى لمهرجان السينما الكردية “موسكو” MKFF، التي تعقد من 21 إلى 25 تموز (يوليو) 2021، فيلم “بنات الشمس” ليكون فيلم الافتتاح.

ويُعرض فيلم “بنات الشمس” Girls of the Sun للمخرجة الفرنسية “إيفا هوسون” Eva Husson الذي لعبت الدور الرئيسي فيه الممثلة الإيرانية العالمية “كلشيفته فراهاني” وأنتجته فرنسا بحسب الجهة الاعلامية للمهرجان النسخة الاولى، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 21 تموز (يوليو) 2021 في قاعة 11 في مركز “سينما أكتوبر” في موسكو، بروسيا.

هذا الفيلم الذي “يروي قصة كتيبة من النساء الكرديات السوريات تقود هجوما على مسلحين من تنظيم داعش الارهابي، في حين يفضل أشقاؤهن في القتال انتظار الضربات الجوية الأمريكية”.

مخرجة الفيلم “إيفا هوسون” خلال حوارها مع وسائل الاعلام شدّدت على أن دافعها الرئيسي لصناعة هذا الفيلم كان إطّلاعها على السلوك غير الإنساني الذي مارسه تنظيم داعش الارهابي بحق الايزديين في كردستان العراق والمجريات المأساوية التي تعرّضت لها النساء والأطفال الأكراد.

ترى أوسون أن شجاعة وجسارة “النساء الكرديات” وضعت بشكل جليّ تنظيم داعش الارهابي في موقف محرج خلال حربهم ضده، ولهذا صمّمت أوسون تسليط كاميرتها على زوايا من معارك هؤلاء النساء الجبارات.

ومن أبرز أعمال هذه المخرجة الفرنسية “على أمل الموت” Hope to Die، “من أجل أولئك المعقدين”، “بنغ غونغ” Bang Gang.

یشار الى أن “بنات الشمس” عُرض في مهرجان “كان” السينمائي وهو مبني على قصة حقيقية لسوريات كرديات حملن السلاح في وجه تنظيم داعش الارهابي بعد فرارهن من الأسر.

وجاء في الفيلم أن مقاتلي تنظيم داعش الارهابي كانوا يرتعدون خوفا عندما يسمعون أصواتنا النسائية، وشرحت بطلة الفيلم أن سبب خوفهم- هو اعتقادهم أن قتلهم بيد امرأة يحرمهم من دخول الجنة شهداء.

وقصة المخرجة الفرنسية “إيفا هوسون” تتبع مسيرة الصحفية ماتيلدا التي كانت وسط المقاتلات تستمع لقصة قائدتهن “بهار” التي لعبت دورها “كلشيفته فراهاني” بطلة فيلم “بايرتس أوف ذا كاريبيان” Pirates of the Caribbean.

ويدير المهرجان السينمائي الكردي بدورته الاولى “غوليزر غردن زري” Gulizer Gerdenzeri، ويطمح المهرجان عكس الثقافة والتاريخ الكرديين وكذلك الحياة العصرية لهذه الأمة، تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون والشباب، وعرضت حكومة إقليم كردستان العراق 15 فيلما روائيا و 20 فيلم قصير ووثائقي عن مخرجين أكراد من إيران وتركيا وسوريا وكردستان العراق ودول أخرى، بدعم من “كارو آرت” KARO.Art، في الفترة من 21 إلى 25 تموز (يوليو) 2021 في مركز سينما أكتوبر في موسكو، بروسيا.