فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها بعد إصابتها بوعكة صحية

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده، قلق جمهورها عليها ، بعد ما ظهرت في مقطع فيديو لها ، خلال الأيام الماضية، طالبها من محبيها الدعاء لها، لتعرضها لوعكة صحية دون الكشف عن تفاصيلها.

وقالت فيفي عبده ، خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام : وحشتوني جدًّا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم، ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه، وختمت كلامها قائلة: بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول.

وتعاني الفنانة فيفي عبده من آلام في الظهر ، لوجود التهاب حاد في الفقرات ، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات لحين تحسن حالتها الصحية.

كما نشرت فيفي صورة لها ، اليوم الأحد ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، وعلقت : “يارب تكونوا بتدعولي” ، لتتلقى رسائل وتعليقات من جمهورها الذي تمنى لها الشفاء العاجل.

بينما كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج “خلي بالك من فيفي” الذى عرض في رمضان الماضي ، هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

كما كانت أحدث أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مسلسل “مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.