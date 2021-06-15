فيروس كورونا يغزو بطولة كوبا أمريكا

المستقلة/- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اكتشاف 41 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبين وأعضاء ببعثات المنتخبات والعاملين بشكل مباشر في بطولة كوبا أمريكا.

وتحتضن البرازيل البطولة القارية بين 13 يونيو/ حزيران و10 يوليو/ تموز المقبل.

وحتى الآن، تم اكتشاف الحالات المصابة داخل بعثات منتخبات فنزويلا وكولومبيا وبوليفيا، وبيرو.

ووفقا للوزارة، من بين الحالات الـ41، هناك 31 بين لاعبين وأعضاء بالمنتخبات، بينما الحالات العشر الأخرى بين العاملين في البطولة، وتم عزلهم جميعا داخل أحد الفنادق بالعاصمة البرازيلية.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل حول الحالات الجديدة المؤكدة، ولكن تم الكشف عن إصابة 12 عضوا من بعثة المنتخب الفنزويلي، من بينهم 8 لاعبين، وذلك بمجرد وصولهم إلى برازيليا.

كما أضاف بيان الوزارة أنه تم إجراء ألفين و927 مسحة طبية حتى الآن، من بينها أكثر من اختبار لنفس الأشخاص في بعض الحالات.

وتعد البرازيل أحد أكثر الدول تضررا من تفشي جائحة كورونا، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 488 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى 17.4 مليون إصابة مؤكدة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

للمرة الأولى في ذي قار .. استخدام الشاتلة الميكانيكية في زراعة الشلب

رياضية

ميسي يعترف بالتخاذل أمام تشيلي

الاخبار

يوفنتوس يتحرك لضم نجم بايرن ميونخ

رياضية

برشلونة يقترب من حسم مصير ديمبلي

رياضية

فيروس كورونا يغزو بطولة كوبا أمريكا

رياضية

تعرف على التشكيل المتوقع لقمة ألمانيا وفرنسا

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية تكشف التطورات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية تكشف التطورات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة

رياضية

إشبيلية يوضح موقفه من ضم راموس

رياضية

تشكيل منتخب العراق أمام إيران

اخر الاخبار

 وزير الخارجية القطري يغرد بعد لقائه نظيره المصري في الدوحة ..صور 

اخر الاخبار

مصر.. أول تعليق من الشيخ محمد حسين يعقوب على قرار ضبطه وإحضاره

الاخبار

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة‎

اخر الاخبار

السعودية..تنفيذ حكم الإعدام بمواطن سعودي لتكوينه “خلية إرهابية”

اخر الاخبار

سلطنة عمان.. تسجيل 3 حالات إصابة بـ”الفطر الأسود” لمرضى كورونا

اخر الاخبار

مصر تحذر من إقامة السدود العملاقة.. وتؤكد تقف حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار

اخر الاخبار

حاملا رسالة من الرئيس السيسى.. وزير الخارجية المصري يلتقى أمير قطر