فيديو.. “Butter” لفرقة BTS تتخطى حاجز 83 مليون مشاهدة خلال 15 ساعة

المستقلة/- منى شعلان/طرحت فرقة BTS الكورية الشهيرة أغنيتها الجديدة التي كان ينتظرها الملايين من جمهورها في العالم، وتحمل اسم “Butter”.

وتصنف “الزبدة” أو Butter على أنها أغنية “بوب” راقصة ممتلئة بالسحر السلس والجذاب، وتمزج الفرقة من خلال فيديو كليب الأغنية عبر مقاطعة بين الأبيض والأسود، بينما جاءت أغلب لقطات الفيديو الموسيقية ملونة، راقصة مفعمة بالبهجة والحماسة.

ونجحت الأغنية فى حصد إعجاب إعجاب الملايين من كل أنحاء العالم، حيث قاربت على تخطي حاجز الـ 83 مليون مشاهدة خلال 15 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يذكر أن Dynamite الأغنية الأولى للفرقة الكورية BTS حققت نجاحاً منقطع النظير والتي تم طرحها عام 2020 واحتلت المركز الأول على قائمة بيلبورد هوت 100، وظلت على قائمة بيلبورد نحو 38 أسبوعاً.