فيديو يوثق محاولة اختطاف فتاة في الأردن والشرطة تتدخل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت أجهزة الأمن الأردنية القبض على شاب، ظهر في مقطع فيديو رصدته إحدى الكاميرات داخل إحدى مناطق مدينة الرمثا، أثناء محاولته اختطاف فتاة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن “فريق تحقيق خاصّا من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الأسرة، أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف إحدى الفتيات من قبل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل أيام”، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأضاف البيان أنه بعد تحريات مكثفة، تمكن رجال الأمن من تحديد المركبة، التي ظهرت في مقطع الفيديو، رغم عدم وجود لوحات أرقام خلفية عليها، كما تم تحديد هوية المشتبه فيه، الذي كان يقودها، والقبض عليه.

وأقر المتهم، وهو في العقد الثاني من عمره، أنه وأثناء سيره في المركبة بمفرده قبل عدة أيام، شاهد الفتاة، فحاول اختطافها، لكنها تمكنت من مقاومته ولاذت بالفرار من المكان، مضيفا أنه قام عندها بمغادرة المكان.

وأشار بيان الأمن إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع المتهم تمهيدا لإحالته إلى القضاء.

هذا وتدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي مقدع فيديو، يظهر لحظة ترجّل شاب من سيارته بعد مشاهدته فتاة، ثم ظهر وهو يحاول عرقلة مرور الفتاة والزج بها عنوة داخل سيارته، لكن الفتاة قاومته وتمكنت من الهرب، فيما لاذ هو بالفرار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “عن معجزة حملها وأسرار مقتل زوجها”.. مها أبو عوف تتحدث

اخبار العراق

المباشرة بتطعيم الملاكات الطبية في بغداد بلقاح “سينوفارم” المضاد لكورونا

اخر الاخبار

محكمة اسبانية تفرج عن رئيس نادي برشلونة السابق

اخر الاخبار

مستثمرو Da Vinci Capital يطالبون مؤسس تيلغرام بتعويضات

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : موسكو لا تكشف أبدا عن توقعاتها لاجتماعات أوبك+

اخبار مصر

رئيسا الأركان المصري والسوداني يوقعان اتفاقية عسكرية في الخرطوم

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخبار العراق

بنديكت السادس عشر: زيارة البابا للعراق ستكون “تاريخية” لكنها تشكل “خطرا”

اخر الاخبار

إنطلاق عرض الجزء الثاني من “المنصة” الشهر القادم

اخبار الاردن

ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

اخبار السعودية

السعودية تشترط إثبات حصول الحجاج الراغبين باداء فريضة الحج على لقاح كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. “شعر باقتراب وفاته”.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل يوسف شعبان

اخر الاخبار

تراجع مؤشر بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

أمير سعودي يغرد حول العلاقات بين واشنطن والرياض وتقرير مقتل خاشقجي

اخر الاخبار

الحكومة المصرية تكشف حقيقة فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ

اخبار العراق

الصحة : الحكومة تتطلب من البرلمان منح الحصانة القانونية للقاح فايزر

اخر الاخبار

لبنان .. هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي