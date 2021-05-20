فيديو يوثق لحظة استهداف حافلة لنقل الجنود الإسرائيليين قرب قاعدة “زيكيم”

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الخميس، عن استهداف حافلة لنقل الجنود الإسرائيليين قرب قاعدة عسكرية شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب إنه تم ”استهداف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة ”زيكيم“ شمال قطاع غزة بصاروخ موجه“.

وأشارت إلى أنها أطلقت قذائف هاون تجاه مكان الحافلة التي أصابتها بالصاروخ.

وفي وقت لاحق، بث الجناح العسكري لحماس مقطع فيديو يوثق عملية الاستهداف؛ ويظهر خلاله إصابة دقيقة للحافلة وتدمير سبه كامل لها

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في منطقة زيكيم المحاذية للحدود الشمالية لقطاع غزة، كما دوت في منطقة كرمية وعسقلان ونتيف عتسراه.

وقالت صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ إن حماس أطلقت صاروخا مضادا للدروع نحو هدف في المنطقة المحاذية لشمال قطاع غزة.

من جهتها، ذكرت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، أن صاروخاً استهدف حافلة كانت فارغة للجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة، ما أحدث إصابة طفيفة فقط لأحد الجنود.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف آليات إسرائيلية على حدود قطاع غزة، حيث استهدفت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بداية التصعيد، آلية عسكرية إسرائيلية، فيما استهدف الجناح المسلح لحماس قبل أيام، جيبا عسكريا على حدود القطاع، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

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