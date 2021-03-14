فيديو يوثق جريمة تحرش بفتاة مصرية داخل محطة “مترو”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ فوجئت فتاة كانت تجلس بمفردها داخل عربة السيدات في محطة قباء بالخط الثالث في مترو الأنفاق ”العتبة – عدلي منصور“، في مصر، بشاب جلس مقابلها وبدأ بالتحرش بها عن طريق فتح ”سوستة“ بنطاله.

وتمكنت الفتاة من تصوير هذا التحرش بشكل واضح وتام، في حين لم ينتبه المتحرش لعملية التصوير.

ونشر خطيب الفتاة مقطع الفيديو على حسابه الخاص عبر ”فيسبوك“، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”الوطن“ المحلية، قال خطيب الفتاة الذي يدعى أحمد ناجي، إن المتحرش استقل محطة قباء، وعندما انتهز وجود الفتاة بمفردها انتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها بهذه الطريقة الحيوانية

في السياق، أكد مصدر أمني أنه يجب على الفتاة التوجه إلى شرطة النقل والمواصلات في مترو الأنفاق بالمحطة التي حدثت فيها الجريمة وتحرير محضر بالواقعة وتقديم دليل الاتهام، وهو الفيديو.

وأشار المصدر إلى أن مهمة الشرطة هي ملاحقة المتهم والقبض عليه بعد تحرير المحضر أو حتى بعد رصد الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.