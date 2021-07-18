فيديو.. يعقوب بوشهري يستعرض فخامة منزل الزوجية

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الناشط الكويتي يعقوب بو شهري، عبر حسابه بتطبيق سناب شات، مقطع فيديو من داخل منزل الزوجية الذي سيجمعه بزوجته الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري، بعد عقد قرانهما يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر المقطع فخامة القصر الذي ستسكنه فاطمة الأنصاري ويعقوب بو شهري، حيث أبدي الأخير استغرابه، من اتساع غرف الملابس الخاصة بزوجته، حيث تم بناء غرف المنازل بمعزل عن باقي الغرف، واختصت فاطمة الأنصاري نفسها وملابسها بأماكن أكبر مساحة من تلك الخاصة بيعقوب بو شهري حيث إن ملابس النساء دائما ما تحتاج إلى أماكن أوسع وأكبر من الرجال.

كما صور يعقوب بو شهري، باقي تفاصيل المنزل الذي ظهر فيه بعض المدعوين على عزيمة ما قبل الزفاف، مؤكدا أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حرص على عدم تواجد عدد كبير من المدعوين في بيته.

وأعلن بو شهري أنه سيدعو الناس على مجموعات، ولن يتم تواجد عدد كبير من المدعوين حتى لا يتأثر أحد بانتشار فيروس كورونا.

واعتذر يعقوب بو شهري، لأحبائه وأقربائه اللذين لم يحضروا هذه العزيمة، مؤكداً أنه ليس صاحب الدعوة هذه المرة، وأنه سيستقبل الجميع ولكن مع أخذ الاحتياطات.

و كان بوشهري، قد نشر صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرم”، ليزف نبأ عقد قرانه على فاطمة الأنصاري، وكتب:”الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات… ‏تم بفضل الله وتوفيقه عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي، ‏اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى ‏سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق”.

كما نشرا الثنائي مقطع فيديو لهما من داخل السيارة دون الكشف عن أية تفاصيل، وأوضح الفيديو الأغنية التي قدمها الفنان راشد الماجد للثنائي مجدداً، وتقول كلمات الأغنية: “كنت أتمنى قلبي صادق يبيني.. كنت أدور قلب يسوى هالبشر.. من وين جا يعقوب ما تسأليني.. ومن وين جيتي وكيف صادفنا القدر”، وكتبا على الفيديو “الحمد الله”.

يشار إلى أن يعقوب بوشهري كويتي الجنسية، وقد بدأت شهرته بعد نشره فيديوهات كوميدية على تطبيق “سناب شات”، أما فاطمة الأنصاري، فهي من أشهر العارضات السّعوديات، وهي من أبرز الوجوه على “سناب شات” في الخليج، ولفتت الأنظار بالشبه الكبير الذي يجمعها بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.