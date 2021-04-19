“فيديو” يرصد لحظة هجوم أسراب الجراد على العاصمة الأردنية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الاثنين، عن أسباب وصول مجموعات من الجراد الصحراوي إلى مناطق جنوبي العاصمة عمان.

وفي وقت سابق اليوم، تم رصد مجموعات من الجراد في مناطق منها سحاب ووادي السير جنوب العاصمة عمان.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة لوكالة “عمون” المحلية، إن “فرق الاستكشاف والمكافحة بدأت بمتابعة الجراد في العاصمة لمكافحته، واستكشاف جميع المناطق التي وصلت إليها”.

وكشف أن أساليب المكافحة في المناطق السكنية تختلف نوعا ما عنها في الأماكن المفتوحة، لافتا إلى أن اتجاه الرياح وحملات المكافحة في المحافظات الأخرى ساهمت في وصول بعض مجموعات الجراد إلى أطراف العاصمة، فيما رصدت وكالة “رؤيا” المحلية لحظات وصول أسراب الجراد إلى أطراف عمان.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، إن فرق الاستكشاف رصدت مجموعات متقطعة من الجراد الصحراوي في مناطق جنوب العاصمة- سحاب ووادي السير والمقابلين وأطراف طريق المطار قادمة من المناطق الصحراوية إثر الرياح التي ساعدت على استمرار حركة الجراد.

وأضاف أنه سيتم العمل على إجراءات المكافحة وضمن آليات رش متخصصة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأشار المجالي إلى أن تلك المجموعات “قد تكون من مناطق تم رشها سابقا”، محذرا المواطنين من لمس الجراد أو جمعه حفاظا على صحتهم وحياتهم.

وأمس الأول (السبت)، أعلن الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو بدأت بمساندة وزارة الزراعة في مكافحة الجراد الصحراوي شرقي البلاد.

"رؤيا" ترصد وصول أسراب من الجراد الصحراوي في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمانhttps://t.co/Ld9p6p8SPC#عاجل #رؤيا_الإخباري pic.twitter.com/FGPg1Nbsec — Roya News (@RoyaNews) April 19, 2021

وقال الجيش في بيان: “القوات المسلحة قامت بتفعيل خطة مكافحة الجراد لمساندة جهود الدولة من خلال تجهيز الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع هذه الآفة، للحيلولة دون وصول أسراب الجراد لباقي مناطق المملكة”.

وفي اليوم الواحد، يستهلك الجراد الصحراوي الموجود في الكيلومتر المربع الواحد من الأراضي الزراعية (يقدر بين 40 إلى 80 مليون جرادة)، ما يكفي من الغذاء لـ 35 ألف شخص.