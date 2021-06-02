فيديو.. “ياه عالزمن” جديد جورج وسوف

المستقلة/- منى شعلان/ طرح الفنان الكبير جورج وسوف ، اليوم الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان “ياه عالزمن”، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

“ياه عالزمن” من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، هندسة صوتية هاني محروس تسجيل آلات استديو إم ساوند، تسجيل صوت الفنان استوديو هادي شرارة، إيلي بربر.

حيث تأتى الأغنية الجديدة كأول تعاون للمطرب مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي وصفتها بأنها “عمل للتاريخ”، مضيفة: “أن عظمة تعاونها مع سلطان جورج وسوف من خلال أغنية “ياه عالزمن” تتلخص في أنه يعيد في كلماته ولحنه وتفاصيله نوستالجيا الزمن الجميل والعصر الذهبي للأغنية العربية، ويصف سلطان الطرب في هذه الأغنية الغدر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب”.

وأوضحت الشركة فى بيان: أن أغنية “ياه عالزمن” لسلطان الطرب جورج وسوف ستشكل علامة فارقة في عالم الأعمال الفنية وقد صورت على مدى أكثر من خمسة أيام في لبنان، حيث تم تجهيز ديكورات شُيّدت خصيصاً للعمل، وترجمها المخرج فادي حداد بفيديو كليب يكشف أحاسيس ومشاعر وقصص تروى غدر الزمن وتحولات الحياة القاسية.

وأشارت إلى أن تعاونها الأول بين سلطان الطرب جورج وسوف والشركة الراقية سيشكل علامة فارقة في الأرشيف الموسيقي خصوصاً وأنه تم العمل عليه بدقة عالية وبإشراف خاص من رئيس مجلس إدارة الشركة.