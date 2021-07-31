فيديو.. ياسر جلال يحدث ضجة بعد طرح برومو “الديب”

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر الفنان المصرى ياسر جلال، تريند السوشيال ميديا داخل مصر والوطن العربي وذلك بعد ساعات قليلة من طرح الإعلان الرسمي الأول لمسلسل “الديب” الذي يقوم ببطولته ياسر جلال ويعرض على منصة Watch IT خلال الفترة المقبلة.

واقتصر الإعلان الأول للمسلسل على النجم ياسر جلال فقط، حيث ظهر وهو يجلس على كرسي ويتحول من شكله الطبيعي كإنسان إلى ذئب بشكل مرعب على طريقة الفيلم الأمريكي الشهير الرجل الذئب Wolfman.

وتدور أحداث المسلسل في إطار أكشن تشويقي بوليسي وهو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث إنه 8 حلقات فقط تم الانتهاء من تصويرها مؤخرًا ويقوم صناعه حاليًّا بالانتهاء من المونتاج.

يشار إلى أن مسلسل “الديب” بطولة ياسر جلال وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرض العمل خلال الفترة المقبلة على المنصة إلي أن يتم عرضه تليفزيونيًّا بعد ذلك.