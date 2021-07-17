فيديو وصور.. ليندسي لوهان تتصدر تويتر بعد زيارتها لبنان

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر اسم النجمة الأمريكية ليندسي لوهان الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لبنان ، بعد تداول صورا وفيديو لها أثناء تواجدها في لبنان.

وظهرت ليندسي خلال الفيديو وهي تلتقط صورًا مع ثلاثة معجبين ، وحصد الفيديو مشاهدات عالية بعد ساعات قليلة من تداوله.

وفى سياق آخر قررت ليندسي لوهان العودة إلى التمثيل مرة أخرى وإلغاء قرار اعتزالها من خلال فيلم كوميدي رومانسي من إنتاج نتفليكس بحسب موقع فاريتي، بعد سنوات من الأزمات والابتعاد عن المجال وشائعات اعتناقها الإسلام.

ليندسي لوهان التي تبلغ من العمر 34 عاما، تخلت عن التمثيل لعدة سنوات لتعود بدور بطولة في فيلم يعرض في موسم الكريسماس، الذي حرصت نتفليكس على مدار السنوات الماضية طرح أعمال قوية خلاله.

ستلعب ليندسي لوهان في هذا الفيلم دور شابة غنية، ترث فندق عن أهلها وهي شخصية مدللة أعلنت خطبتها حديثا، ثم تعاني من حادث فقدان ذاكرة، وتدخل في قصة حب ستكشف أحداث الفيلم عن تفاصيلها.

@michellelipsyncs

Cady Herron 17 years later but EVEN PRETTIER 😭 #lindsaylohand @kbgoestothemovies

♬ Mean girls outfits – ☆ROCKY☆

 

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