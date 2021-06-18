فيديو وصور.. عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في أكبر قبة بالعالم

المستقلة/- منى شعلان/ أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا مميزا في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم التي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل دياب هو الأول فيها.

الحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مروراً بصعوده على المسرح ووصولاً إلى عزفه على المسرح.

ووجه عمرو دياب الشكر لكل من ساهم في هذا الحفل حتى يعود ويلتقي بجمهوره مباشرة، معبرا عن اشتياقه للحفلات، وقال: “بشكر كل من ساهم أن أنا أجي هنا بجد، مبسوط أني بشفكم النهارده انتوا جاهزين كله واخد الفاكسين كله تمام؟ ياه دا الحفلات من زمان الواحد يفتكر معاكم واحدة واحدة”.

وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد “يا انا يا لا”، كما غنى مجموعة من أشهر أغنياته منها “أجمل عيون”، “ياساحر” ،” قمرين ” وسط تفاعل كبير من جمهوره.

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب “الدنيا الحلوة” التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

 

 

 

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