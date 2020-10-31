فيديو وصور.. عمرو دياب يشعل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

المستقلة/منى شعلان/ أحيا الفنان عمرو دياب ، مساء أمس الجمعة ، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وظهر الهضبة في الحفل بإطلالة جمعت بين الكلاسيك والكاجوال، اذ ارتدى بليزر رماديا مع قميص أبيض، وبنطلونا جينز وكوتشي أبيض.

وبدأ عمرو دياب حفله بأغنية “الليلة” وفور الانتهاء منها وجه التحية للقائمين على المهرجان معبرا عن سعادته بالتواجد والمشاركة في الاحتفال.

وقدم عمرو ، خلال الحفل الذي حضره معظم ضيوف مهرجان الجونة السينمائي، مجموعة متنوعة من أغنياته القديمة والجديدة، بينها “ميال، قمرين، حبيبي يا نور العين، برج الحوت، أماكن السهر، وغيرها”.

وغنى دياب لأول مرة خلال الحفل أغنية “الجو جميل” الذي طرحها مؤخرًا، وهي الأغنية التي نالت إعجاب عدد كبير من الحضو ، وغناها مرتين خلال الحفل.

كما مازح دياب الشاعر تامر حسين مؤلف أغنيته الأخيرة “أماكن السهر” خلال غناءه لمقطع “ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل ” حيث قطع “دياب” غناءه ليعلق”أفور أوي المؤلف” وضحك ليكمل غناءه للأغنية بصوت الجمهور الذي كان متفاعلا معها بشكل كبير،وتابع “الأغنية للشاعر تامر حسين وهو مؤلف شاطر أوي”، ثم قدم أغنية ثانية له وهي “إللي عدي عدى”.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني، على حضور حفل عمرو دياب، وتفاعلت مع جميع الأغاني التي قدمها “الهضبة” خلال الحفل.

كما شهد الحفل اقتحام شاب حفل عمرو دياب، وصعد على المسرح لالتقاط صورة سيلفي مع “الهضبة” أثناء الحفل، وسط ترحيب “دياب” به.

وداعب عمرو الجمهور أكثر من مرة في البداية ظل يردد أن الجميع من الشباب وعليهم التفاعل معه أكثر، ثم أخرج زجاجة الكحول ليوكد أنه يعقم يديه كل فترة التزاما بالإجراءات الاحترازية.

وانطلقت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، والذي استمر على مدار 8 أيام ، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).