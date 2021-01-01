فيديو وصور.. شبيه عمرو دياب يحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة/ منى شعلان/ أثار إعلان الفنان عمرو دياب، الجديد، مع إحدى شركات المياه الغازية، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور شاب دوبلير يشبه الهضبة إلى حد كبير ، وجسده فى مراحل حياته المختلفة من خلال الإعلان.

حيث تدور فكرة الإعلان حول استعراض أشهر الأغاني القديمة للهضبة ، ويظهر دياب من خلاله ، وهو يغني أغنية “يا أنا يا لأ” من أحدث ألبوماته الذي يحمل نفس الاسم كما ظهر الدوبلير المصرى حسام مصطفى ، بإطلالات الهضبة الشهيرة في أغنياته منها لوك “نور العين” و”أنا عايش” و”تملي معاك” و”ليلي نهارى” بالإضافة إلى لوك فيلم “آيس كريم في جليم” وأول ألبوماته ، و سيشن بوستر ألبوم “كمل كلامك”.

وعمل حسام مصطفى ، من قبل كدوبلير لعمرو دياب، في إعلان “جمع حبايبك” عام 2019 ويبلغ من العمر 30 عاماً فهو من مواليد 1989، ويعيش في لندن.

وكشف مصطفى في لقاء تليفزيونى سابق لع أنه منذ عمر 15 عاما وبدأ أقاربه تشبيهه بعمرو دياب، ثم بعد سنوات أصبح البعض يوقفه في الشارع ويخبروه بالشبه بينهما بل ويلتقطون معه صورا تذكاريه.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن أغنيات هي: “فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و”عايز أعمل زيك، ومحسود وشكرا”.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ – ألحان: خالد عز – توزيع: عادل حقي).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين – ألحان: اسلام زكي – توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: شريف الغندور – توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال – ألحان:وليد سعد – توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين – ألحان: خالد عز – توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ – ألحان: سهم – توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ – ألحان: تامر عاشور – توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ – ألحان: خالد عز – توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أحمد عادل).

وبدأ الألبوم يحصد أرقام استماعاتٍ مرتفعة، ليلحق بالإصدارين الصيفيين لعمرو دياب “أماكن السهر” و”أهي أهي” ويكلل سنة “الهضبة” بنجاح جديد.