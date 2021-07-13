فيديو وصور.. زينب العسكري تشارك بمهرجان “كرنفال تراث الدول”

المستقلة/- منى شعلان/ وثقت الفنانة البحرينية زينب العسكري كواليس مشاركتها في افتتاح فعاليات “كرنفال تراث الدول”، الذي أقيم في بعض المدارس لعرض تراث بعض الدول، بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والمغرب.

حيث شاركت جمهورها صوراً ومقاطع فيديو من الكرنفال، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وعلقت قائلة:” كان ودي حبايبي احط لكم جميع المشاركات المميزة من الاطفال المبدعين في كرنفال التراث مدرسة الخران .

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‏وتابعت:” ماشاءالله كلهم كانوا مبدعين وسعدت جدا بتواجدي معهم ومشاركتي لانجازاتهم من اجمل الذكريات وان شاءالله ترجع هالفعاليات الحلوه (اليمن ،لبنان ،سوريا،الأردن،الجزائر ، فرنسا ،الهند،تركيا،هاواي ،إيطاليا).

وظهرت العسكرى وهي تلقي السلام على طالبات المدرسة بالجناح السعودي، وعلقت: “كرنفال تراث الدول مدرسة الخزان، سعدت جداً بتواجدي في الجناح السعودي كعادتهم أهل الطيبة.. أصالة وكرم وذوق يا أهل السعودية ترحيب جميل حبيت أشارككم لحظاتي الجميلة معاهم لبى قلوبكم يااهل المملكة الغاليين”.

وعلى موسيقى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، زارت زينب العسكري الجناح المصري، حيث أمسكت العود، وظلت تعزف على موسيقاها، وعلقت: “وحشتني مصر أم الدنيا وأهلها الطيبين كانت لحظات جميلة في الجناح المصري (فن وخفة دم وحماس وطيبة أهل مصر) كرنفال تراث الدول”.

وكان للجناح المغربي ترحيب خاص بالعسكري، حيث وثقت لحظة استقبالها من جانب فرقة مغربية على أهازيج الأفراح والزغاريد، بينما علقت: “وترحيب أهل المغرب أهل الكرم دوم مميز.. كنحماق عليكم بالزاف يااهل المغرب الطيبين”.

وقالت زينب العسكري إنها تشارك ضيفة شرف في هذا المهرجان، حيث بدأت من خلال الجناح البحريني، وكتبت: “فخورة بمشاركتي كضيفة شرف في فعاليات الجناح البحريني في مهرجان (تراث الدول) برأس الخيمة (الحمد لله.. الجميع أشادوا بجمال تراث مملكتي الجميلة) ذكريات جميلة”.