فيديو وصور.. “حزن وانهيار وغياب زوجته” مشاهد مؤثرة من جنازة سمير غانم

المستقلة/- منى شعلان/حالة من البكاء سيطرت على الفنانة المصرية دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي غانم أثناء تشييع جثمان والدهما الفنان الراحل سمير غانم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة نصر، حيث غاب الراحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ84 عاما.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن سبب وفاة الفنان الراحل حدثت نتيجة مشاكل في الكلى ، وليس بسبب فيروس كورونا مضيفا أثناء مشاركته في تشييع جثمان سمير غانم، أن الوطن العربي فقد قيمة فنية كبيرة للغاية، وأنه أحد رموز الكوميديا في العالم، فهو أضحك الكثير من الأجيال طوال مسيرته الفنية.

وكان أبرز الحضور لتشييع الجثمان كل من سمير صبري ومحمود حميدة ويسرا وميرفت أمين والمخرجة إيناس الدغيدي وأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والسيناريست عمرو محمود ياسين والإعلامي محمود الليثي والإعلامية بوسي شلبي وأحمد بدير وبيومي فؤاد ومحمد أسامة “أوس أوس” ولبلبة وإلهام شاهين وحماده هلال وأحمد الفيشاوي وعلي ربيع ومحمد حماقي وشيماء سيف وعمرو يوسف ومحمد وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وهاني رمزي ونهال عنبر وبيومي فؤاد وأشرف عبد الباقي ورامي عادل إمام.

وحمل الجثمان بالمقابر كل من الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، والفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم،والمطرب حمادة هلال بالإضافة لأقاربه.

كما انهار شقيق الفنان سمير غانم عقب تشييع جثمانه، وتوديعه لمثواه الأخير، وودع الراحل بكلمات مؤثرة قائلًا: “مع السلامة يا حبيبي”، وقام بتقبيله داخل سيارة الموتى، أثناء خروج الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر.

وقام عدد كبير من الفنانين بنعي سمير غانم على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخيمت حالة من الحزن الشديد على الشعب المصري بعد معرفة خبر وفاة الفنان القدير سمير غانم.

وقالت الفنانة إلهام شاهين إن دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها سمير غانم، فلا نريد أن نُعلم دلال عبد العزيز بخبر رحيل سمير غانم”، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة إلى حد ما.

وتوفي سمير غانم أمس الخميس 20 مايو بعد تدهور حالته الصحية، وتم تشييع جنازته من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الجمعة اليوم، وتم دفنه بمقابر العائلة.