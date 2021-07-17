فيديو وصور.. “بطريقة رومانسية” ريا أبي راشد وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بعيد زواجها العاشر على شاطئ البحر مع زوجها وابنتها،حيث نشرت صورا تجمعها بزوجها وابنتهما ، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتبت ريا، قائلة: “شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم الرائعة منذ الأمس..شكرًا لابنتي لكونها لذيذة جدًا، وأشكر زوجي على الـ 10 سنوات من الزواج وشريكي مدى الحياة لكونه أفضل إنسان أعرفه، يكره فاليريو الصور بقدر ما يكره الأضواء، لقد فعل هذا من أجلي لن تقرأ هذا ، لكني أحبك يا حبيبي”.

 

 

كما وثقت ريا أبي راشد أيضا مقطع فيديو مع ابنتها وزوجها الجمعة بمناسبة الاحتفال بعيد زاوجها العاشر، وظهر زوجها فاليريو كامارانو وهو يقبلها وابنتها، كما قامت ريا أبي راشد بتنفيذ وعدها لابنتها لولا، التي طلبت من والدتها أن تحمل ذيل الفستان وكأنها عروس من جديد.

 

في سياق آخر كانت الإعلامية ريا أبي راشد قد شاركت في تغطية النسخة الـ74 من مهرجان كان السينمائي.

 

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