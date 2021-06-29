فيديو وصور.. أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه “ملك وليلى”

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل الفنان المصري أحمد زاهر، بتخرج ابنتيه، ملك وليلى، من الجامعة معبرًا عن سعادته بهذا اليوم، متمنيًا للجميع الإحساس بنفس شعوره.

وشارك أحمد زاهر جمهوره، صورًا ومقطع فيديو من حفل التخرج عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلق قائلاً:”بتاني اتخرجوا النهاردة..حالة غريبة أول مره أحس بيها مشاعر كتير متلخبطة فرح، وسعادة، وفخر، و خوف علي بكره، ودموع”.

وتابع: “ما هو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه، احاسيس كثيرة، ومع بعض مرة واحدة.

وأضاف الفنان المصري: “بجد كنت طاير من الفرح..الحمدلله والشكر لله على كل السعادة اللي كنت فيها..الحمدلله علي تخرج ملك وليلي، وعقبال منى ونور، وربنا يفرحكم كلكم بولادكم…ملك وليلى بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها”.

يذكر أن ليلى وملك زاهر عادتا إلى التمثيل منذ العام الماضي، وشاركتا بأعمال درامية حققت نجاحا؛ إذ أشاد الجمهور بموهبتهما الفنية.