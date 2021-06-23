فيديو.. والد زوج شهد الكويتية يتهم نجله بسرقة أمواله

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ “خزعل أبو مسك” والد علي الخباز وهو زوج الكويتية المعتزلة شهد ، يتهم نجله علي بسرقة أمواله بسبب رفضه لزواجه من أوكرانية على زوجته شهد ، وتركه في حالة لا يرثى لها.

وظهر الشيخ خزعل وهو على السرير موجهًا حديثه للجمهور قائلًا: “تكفون تكفون ساعدوني.. والله توهقت ما أقدر أشتري سندويشة.. علاوي باق الفلوس كلها والساعات والفلوس كلها بحسابه وهو اللي يصرف علي.. لا اني سكران ولا حسابي مهكر.. وينكم يا اهل الكويت وينكم يا أهل السعودية وينكم يا اهل قطر”.

وأضاف: “ساعدوني تكفون.. ساعدوني ولو بدينار واحد.. عندي 14 شخص والله محتاج.. علاوي بغى يتزوج اوكرانية طردته من البيت.. يبي يتزوج الأوكرانية على شهد وانا ما ارضى هالشي على شهد.. احب شهد.. طردته هو والأوكرانية.. انا غلطان الي جبتها داخل.. بس ما اقدر اقول اكثر من كذا”.

وأردف: “تكفون الي يقدر يساعدني يكلمني.. يعني صدق عزيز قوم ذل.. انا انذليت اخر عمري انذليت.. انا اعطي صدقة حق الناس الحين محتاج صدقة من الناس”.

يُشار إلى أن الفنانة الكويتية شهد قد اعتزلت الفن نهاية عام 2012 بعد هجرتها مع العائلة إلى تايلاند للتفرغ لحياتها الخاص بعد مرض ابنها الأول حسين وتعرضها للكثير من المشاكل الصحية، حيث كان آخر أعمالها هو مسلسل مطلقات صغيرات، ثم لاحقتها الشائعات بأنها تريد العودة للفن بظهورها المكثف عبر السوشيال ميديا مؤخراً، لكنها حتى الآن لم تتخذ أية خطوات جادة بهذا الشأن ومازالت مبتعدة عن الوسط الفني، كما ظهرت منذ مدة بفيديو وقد اكتسبت وزنا زائدا.