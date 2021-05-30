فيديو.. وائل كفوري يتخطى حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بـ”كلنا مننجر”

المستقلة/- منى شعلان/ حققت أغنية المطرب اللبناني وائل كفوري “كلنا مننجر” نجاح كبير منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهو أول تتر يقدمه كفوري في مشواره الغنائي، حيث اقتربت من تحقيق 6 ملايين مشاهدة كما تخطت أيضا حاجز 2 مليون نسبة استماع على إحدى قنوات وائل كفوري الرسمية.

كما احتلت”كلنا مننجر” المراكز الأولى في الأغاني الأكثر استماع على محطات الإذاعة في لبنان والسعودية والامارات وكذلك منصات الأغاني، الأغنية كلمات علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، توزيع جمال ياسين، ميكس وماستر رالف سليمان.

“كلنا مننجر” هي شارة مسلسل “داون تاون” الذي سيعرض على إحدى المنصات قريبا بعد خروجه من الموسم الرمضاني والعمل بطولة كارمن لبس أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، سارة ابي كنعان ومن إخراج زهير قنوع.

وتقول كلمات الأغنية: “كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري .. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور.. بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق”.