فيديو.. هيا الشعيبي: لن أشارك في موسم رمضان الحالي لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن حزنها الشديد لعدم مشاركتها في الأعمال التليفزيونية التى تعرض حالياً بالموسم الرمضاني ، لافتة إلى أن محبيها يسألون عن سبب ذلك، وقالت أنها تفاجأت خلال الفترة الماضية، بابتعاد صناع المحتوى عن تقديم عروض إليها، دون أن تعلم السبب وراء ذلك.

وأشارت الشعيبي خلال لقائها ببرنامج “وياكم” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد مع دانة طويرش على شاشة قناة “atv”، أنه لم يتم دعوتها لأي عمل في رمضان الحالي ، قائلة: “الصراحة ما حد طق الباب انا ما كذب يعني وايد ناس صار عندها خط رجعة صوب هيا شنو السبب انا مني عارفة لكن انا عندي قناعة اني موجودة في عالم هيا في السوشيال ميديا”.

وأضافت أنها لا تحب أن تطرق الأبواب معربة عن استغرابها هذا الإحجام عن العمل معها متمنية النجاح للجميع ومعلنة أنها أثبتت حضورها بين الناس.

وكشفت أن لديها عملاً عنوانه “عمارة في مهب الريح” وهو ذو طابع كوميدي، يعرض على شاشة إحدى القنوات القطرية، وهو قصة صالح السلتي وسيناريو وحوار نور طيار ومن إخراج محمود دوايمة.

وتطرقت الفنانة الكويتية خلال اللقاء للحديث عن علاقة أبنائها بـ زوجها الفنان هاني الطباخ، موضحة أن علاقتهم وطيدة جدا، لاسيما وأنه من قام بتربية نجلها فهد بنفسه إلى أن بلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، مؤكدة أنه كان ينفق عليه ويعامله بشكل جيد.

كما عبرت الشعيبي عن حبها الكبير لـ زوجها الفنان هاني الطباخ، بالقول أنها تتمنى من الله ألا يحرمها منه وأن يجعل يومها قبل يومه، كون أن أبنائهما متعلقين فيه جدا، قبل أن توضح أنه مرَّ مؤخرا بالعديد من المشكلات الصحية، منها إصابته بـ جلطة دموية والخضوع لـ عملية إزالة المرارة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيا الشعيبي، مسرحية ” عودة ريا وسكينة”، والتي قامت بتأليفها بنفسها، فيما قام بـ إخراجها شقيقها ثامر الشعيبي، وخاضت النجمة الكويتية بطولة العمل المسرحي إلى جانب كل من:” إلهام الفضالة، الفنانة المصرية بدرية طلبة، و النجم الكويتي داوود حسين.