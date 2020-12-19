فيديو.. هيا الشعيبي تنقذ ابنتها من حريق ضخم بمنزلها

المستقلة/ منى شعلان/ روت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، تفاصيل الحريق الذى نشب فى منزل ابنتها “فطوم” ، والذى تسبب فى إصابتها بحروق بالغة في قدميها ، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وقالت الشعيبي، خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات : “تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي”.

وتابعت: “ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي “الأم المنقذة” الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله”.

وأضافت : “طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى الخير وارمي في البحر، وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي”.

وإختتمت الشعيبي، قائلة : “طبعا أحب أشكر كل من رن عليا مشكورين ما قصرتوا حبايب قلبي، متمنياً الدعاء لها، ونصحت بالصدقة”.

و ظهرت فطوم ابنة هيا الشعيبي، وهي جالسة على مقعد ولا تستطيع الحركة، مشيرة إلى أن والدها يحملها ولا تستطع المشي ، بسبب الحريق الذى تعرضت له.

وفى سياق آخر ، تعرضت هيا الشعيبي، مؤخراً لموجة من الانتقادات بسبب فيديو لها ، أعلنت من خلاله عن طردها لسائقها الخاص بعد عمله لديها لمدة 12 عاما ، قائلة:”

ثرثار كبير مع الخادمات ويرغي كثيراً الى درجة انهن اشتيكن منه، ونصحته كثيرا وقلت له يا نظام اعقل من دون اي جدوى ، مضيفة : أنه كان يدخن السجائر أمام أبنائها، وكسولا وينام كثيرا.

وتعرضت هيا بسبب هذا الفيديو لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحدثها بأسلوب غير لائق عن سائقها الخاصة.