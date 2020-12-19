فيديو.. هيا الشعيبي تنقذ ابنتها من حريق ضخم بمنزلها

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/ منى شعلان/ روت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، تفاصيل الحريق الذى نشب فى منزل ابنتها “فطوم” ، والذى تسبب فى إصابتها بحروق بالغة في قدميها ، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وقالت الشعيبي، خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق سناب شات : “تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي”.

وتابعت: “ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي “الأم المنقذة” الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله”.

وأضافت : “طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى الخير وارمي في البحر، وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي”.

وإختتمت الشعيبي، قائلة : “طبعا أحب أشكر كل من رن عليا مشكورين ما قصرتوا حبايب قلبي، متمنياً الدعاء لها، ونصحت بالصدقة”.

و ظهرت فطوم ابنة هيا الشعيبي، وهي جالسة على مقعد ولا تستطيع الحركة، مشيرة إلى أن والدها يحملها ولا تستطع المشي ، بسبب الحريق الذى تعرضت له.

وفى سياق آخر ، تعرضت هيا الشعيبي، مؤخراً لموجة من الانتقادات بسبب فيديو لها ، أعلنت من خلاله عن طردها لسائقها الخاص بعد عمله لديها لمدة 12 عاما ، قائلة:”
ثرثار كبير مع الخادمات ويرغي كثيراً الى درجة انهن اشتيكن منه، ونصحته كثيرا وقلت له يا نظام اعقل من دون اي جدوى ، مضيفة : أنه كان يدخن السجائر أمام أبنائها، وكسولا وينام كثيرا.

وتعرضت هيا بسبب هذا الفيديو لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحدثها بأسلوب غير لائق عن سائقها الخاصة.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. هيا الشعيبي تنقذ ابنتها من حريق ضخم بمنزلها

اخبار العراق

عالية نصيف: الفاسدون متواطئون لسرقة القرض السويدي المقدم للعراق

اخر الاخبار

الفنان ربيع ينطلق بأغنية سكر

اخر الاخبار

حينما يفقد المجتمع وعيه عن وعي ودراية

اخر الاخبار

بالفيديو : الكاظمي يحذر من انهيار النظام وفوضى عارمة تعم البلاد

اخر الاخبار

عراق اليوم صراع الغد

اخر الاخبار

ميزان الإعلام وجالية العرب في أنقرة