فيديو.. هند صبري تدعو متابعيها للتبرع لمستشفيات تونس

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الفنانة هند صبري، مقطع فيديو “لايف” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام، وعلقت: “من لايف البارحة لجمع تبرّعات لصالح المستشفيات في تونس”.

ووجهت الفنانة هند صبري، رسالة شكر لجميع العاملين والأطقم الطبية بمستشفيات تونس والقائمين على المجتمع المدني وشعب تونس الذين يواجهون أزمة جائحة فيروس كورونا.

وكانت الفنانة هند صبري، قد سبق ووجهت عبر حسابها بموقع إنستغرام من خلال فيديو رسالة شكر للقيادة المصرية على مؤازرتها الدولة التونسية في ظل تداعيات فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابة بها، معلقة بقولها: رسالة شكر وحب وتقدير وامتنان لمصر وشعبها وحكومتها وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإرسال طائرتين بالمستلزمات الطبية لتونس وشعبها”.

وأضافت هند صبري: “أنا كمواطنة تونسية مصرية أشعر بالفخر، إيدنا في إيد بعض وفي ضهر بعض على الحلوة والمرة، أشكر الشعب المصري والقيادة المصرية لإحساسها بالمسؤولية تجاه الشعب التونسي، أنا عايشة في مصر وبلمس حب المصريين لتونس، والشعب التونسي النهاردة لمس هذا الحب، تونس تمر بجائحة هتعدي منها على خير، احنا بنقوى ببعض”.

من ناحية أخرى أعربت هند صبري، عن سعادتها بالتواجد كممثلة ومنتجة ضمن قائمة ١٠١ الأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية للسنة الثالثة على التوالي والتي يطلقها سنويا مركز السينما العربية على هامش مهرجان كان السينمائي.

وتصدرت مصر القائمة بـ32 اسما في مختلف الفئات، وفي فئة المخرجين وصُنَّاع الأفلام تواجد مروان حامد ومحمد دياب وعلي العربي وعمرو سلامة وأيتن أمين وسامح علاء وأحمد عامر والمؤلف أحمد مراد، بينما ضمت فئة الممثلين النجوم يسرا وأحمد عز وأحمد مالك وكريم عبدالعزيز ومنة شلبي.

 

 

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