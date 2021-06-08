فيديو.. هند القحطاني تعلن عن شروطها للموافقة على الزواج

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفاشينستا السعودية هند القحطاني ، عن شروطها للموافقة على الزواج من مواطن سعودي في حال تقدم لها.

وجاءت شروط القحطاني في معرض ردّها على أحد المتابعين، ويدعى “أحمد” عبر حسابها على “سناب شات” عندما وجه لها سؤالا:” إذا تقدم لك واحد سعودي للزواج تقبلين ام ترفضين”.

فأجابته هند: “الجواب يا أحمد على سؤالك نعم إذا كان رجل يحترم قراراتي واختياراتي وما يتدخل فيني”.

وأضافت: “زي بالضبط احنا يا النساء ما نتدخل في لبسكم وتصرفاتكم وتطلعاتكم وسفرياتكم، يكون بالضبط ما يتدخل في لبسي ولا سفراتي ولا قراراتي ولا اختياراتي“.

وشددت القحطاني في حديثها على مبدأ “المعاملة بالمثل”، ومضت قائلة: “إذا كان كدة يلا وأهلا به”.

وفى سياق آخر أعربت الفاشينيستا السعودية عن استيائها من وصفها بصاحبة الجبهة العريضة، إثر تلقيها لوحة لها رسمتها إحدى معجباتها.

وأطلت القحطاني في مقطع مصوّر مستعرضةً اللوحة، وقالت: “هذه صورة مرسومة، اللوحة جميلة تجنن الله يسامحك شو ها الجبهة، جبهتي مو عريضة بكل ها الشكل.. اللي راح يشوف الصورة راح يظنها بنت عمي فيها كتير شبه مني، بس مو شبهي أوي، تسلم على الصورة”.

وأضافت: “حطيت شعري وراء اذني وشديته عشان اثبت لكم ان حجم جبهتي عادي ماهي كبيرة ولا صغيرة وسط عادي عشان بعدين اذا رسمتوني او جيتوا تتكلمون عني ما تقولون ام جبهة كبيرة”.

 

 

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