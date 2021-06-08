فيديو.. هند البلوشي تكشف سبب إصابة شقيقتها مرام بجلطة

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي السبب الرئيس وراء إصابة شقيقتها الفنانة مرام البلوشي لجلطة في القلب، للمرة الثالثة ليتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وقالت ”هند“ عبر مداخلة تلفزيونية ببرنامج ”سيدتي“، الذي يعرض على قناة ”روتانا خليجية“، إن شقيقتها منذ تعرضها للإصابة بجلطة في القلب عندما كانت تقوم بتصوير مسلسل ”دفعة القاهرة“ في وقت سابق، تم تركيب ”دعامة“ لها عبر عملية قسطرة في القلب، ولم يكن هناك التزام بالأدوية المقررة.

وأضافت أن شقيقتها أهملت صحتها وتناول الأدوية كما يعتاد بعض الأشخاص، وأن هذا شكّل خطورة عليها، وأحدث بعض المضاعفات.

وأوضحت هند البلوشي أن“الإجهاد والزعل سببان من بين أسباب إصابتها، والعامل النفسي مع وجود جائحة كورونا وضغوطها تؤثر على المريض عامة.. ومرام مريضة قلب“.

وأكدت هند البلوشي، على إصابة شقيقتها بجلطة في القلب، موضحة بشأن تطورات وضعها الصحي أن الحالة استقرت من ناحية ارتفاع الأنزيمات، وأن الفريق الطبي المعالج ينتظر نتيجة تحليل مسحة كورونا، وتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لإجراء عملية القسطرة من عدمها.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، نشرت مقطعًا مصورًا لمواطنتها الفنانة“مرام البلوشي“ وهى على سرير المرض في العناية المركزة بعد نقلها إلى المستشفى.

وعلقت مي العيدان، على الفيديو:”فيديو للفنانة مرام من داخل العناية المركزة لوحدة القلب في مستشفى الأميري”، مضيفة:اللهم اشفها وعافها يارب بحق كتابك الكريم، وحبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يارب“.

 

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