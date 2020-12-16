فيديو.. هنا الزاهد تكشف عدد عمليات التجميل التي خضعت لها

المستقلة/ منى شعلان/ أكدت الفنانة المصرية هنا الزاهد، أن المقارنة بين صورها القديمة والحديثة، من قبل جمهورها ، أمر لا يزعجها تماماً، مشيرة فى تصريحات تليفزيونية لها، إلى أنها خضعت لعملية تجميل واحدة فقط فى أنفها، ولا تريد تغيير أى شئ آخر فى ملامحها.

كما أعربت هنا الزاهد ، عن سعادتها الشديدة لتحقيق حلم الفنان الراحل طلعت زكريا، بعدما بدأت التحضير لفيلم “ساشا” من تأليفه وفكرته، وعرف فيلم “ساشا” صحفيا باسم “باربى”،واستوحى طلعت زكريا فكرته من هنا الزاهد وتصرفاتها ولقب باربى العرب الذى يطلق عليها.

من ناحية أخرى، تستعد هنا الزاهد لعرض مسلسلها الجديد “حلوة الدنيا سكر” قريبا على قناة dmc المصرية،

وتخوض من خلاله أولى بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ، ويعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات.

ويشارك في مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

ويكتب العمل 8 مؤلفين، هم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري، ومن إخراج خالد الحلفاوي.