فيديو.. هل فيروس كورونا سبب بتر ساق الفنان شريف دسوقي؟

المستقلة/- منى شعلان/ تحدثت الفنانة المصرية بدرية طلبة، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، قبل بتر ساقه، مشيرةً إلى أنها كانت معه لحظة بلحظة قبل البتر بفترة كبيرة، نظرًا لأنهم عِشرة سنوات طويلة.

وكشفت طلبه خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر شاشة قناة “cbc”، عن إصابة شريف دسوقي بفيروس كورونا قبل إجرائه عملية بتر الساق، وقالت: “وهو داخل يعمل العملية، اكتشف الدكتور إن عنده فيروس كورونا وكنت أنا مخالطة له بس كنت سيباها على الله، إذا كان قبله كنت مخالطة أحفادي وأولادي المصابين بكورونا وربنا نجاني”.

وأضافت: ” ولما أخدته على المستشفى، كان صعب جدًا في التعامل مع الأطباء، وعشان نعمله إشاعة أو تحليل كان حدث، وكان عندي أمل إنه مايتمش البتر، ولكن الدكتور قال أنا هقرر جوا في العمليات، وتم قرار البتر لتدهور حالته”.

وتابعت: “قرار الرئيس الفتاح السيسي تجاهه رفعت من معنوياتنا كلنا، وكون إن الرئيس يهتم بيه رفعت من معنوياته، والدنيا اتقلبت عشان شريف ودا عدل نفسيته شوية، ولما روحتله قبل كدا لقيته مش متزن نفسيًا، واتفقت مع زميل ليا صديقنا إننا نسيطر على حالته ونساعده، لأني عارفة اللي حصل مع شريف دا كويس، ومريت بنفس الظروف مع بابا، لأنه بردو اتبترت رجله واللي أجرى عملية شريف هو نفس الدكتور اللي بتر رجل بابا”.

واستكملت: “كنت أتابع معه حالته الصحية قبل البتر مع زملائنا”، مضيفة: “المفروض زمايلنا راحوا بشريف كتير المستشفيات، وكانت مُتابعاه نهال عنبر، وهو يتهرب من زمايله لحد ما رجله باظت”.

وأشارت: “هو اللي عمل كدا في نفسه عشان كان خايف، وغصب عنه، وهو كان تعبان نفسيًا بسبب ظروف حصلت له زمان، وكان يواظب على علاج مُعين، ولما ربنا كرمه واشتغل بطّل ياخد العلاج، وحالته تدهورت، خصوصًا أنه داخل على نجومية، وأقام في الإسكندرية ومحدش عرف يسيطر عليه، وأنا روحت أخدته بالمسايسة وهو عشرة عمري”.

فى السياق ذاته انتقل الفنان شريف دسوقى من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسى، وذلك بعد إنتهاء علاجه عقب الجراحة التي أجراها لبتر ساقه مؤخرا.

يذكر أن الفنان شريف دسوقي كان قد أجرى جراحة لبتر ساقه اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.