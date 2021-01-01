فيديو.. هل عاد عمرو دياب لزوجته زينة عاشور ؟

المستقلة/ منى شعلان/ أثار النجم عمرو دياب حالة من الجدل لتواجده في دبي، ليلة أمس أثناء احتفاله بسهرة رأس السنة الجديدة 2021 على اليخت الخاص به، تزامنًا مع وجود الفنانة المصرية دينا الشربيني.

ونشر دياب ، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتاعي فيسبوك ، وعلق عليه قائلاً: “عام جديد سعيد من مكان مميز جدًا، دبي، الوداع 2020، وحظ وافر للجميع في 2021”.

وفي سياق متصل، نشرت زينة عاشور زوجة عمرو دياب عدة صور من أحدث ظهور لها في دبي، من خلال خاصية القصص القصيرة “ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام ، كما شاركت ابنتها “كنزي” مجموعة صور لها رفقة شقيقيها “عبدالله وجنا” على متن يخت مشابه لنفس اليخت الذي ظهر دياب.



من ناحية أخرى شاركت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورة من أحدث ظهور لها برفقة الفنانة دينا الشربيني وإحدى صديقاتها في إماراة دبي من خلال سهرة احتفالهم برأس السنة الميلادية الجديدة 2021، لتعلق عليها قائلة: “مرحبا 2021”.

وأثارت صور عمرو دياب وزوجته الأولى ، وصور دينا الشربيني ، فى دبي أيضاً، جدلاً واسعًا بين رواد السوشيال ميديا حول حقيقة رجوعه لزوجته الأولى و أم أولاده “زينة عاشور” واحتفاله معها برفقة أولادهما بليلة رأس السنة ، فى حين رأى البعض أن هناك بوادر صلح بين الهضبة ودينا الشربيني.