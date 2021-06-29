فيديو.. هل خضع الفنان المصري أحمد سعد لعملية تجميل؟

المستقلة/- منى شعلان/ حالة من الجدل تسبب فيها الفنان المصري أحمد سعد، خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهوره بشكل مختلف تماما لم يظهر به من قبل.

حيث ظهر الفنان المصري بخسارة كبيرة فى وزنه وفورمة رياضية، ويبدو إجرائه عملية تجميل في وجهه وكأنه منحوت، ما أثار حالة من الجدل.

من جانبه نفى أحمد سعد خضوعه لعملية تجميل، وقال فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور الفضائية المصرية الخاصة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “90 دقيقة” إنه لم يُجرِ أي عمليات تجميلية في وجهه كما يدعي البعض، متابعاً بطريقة ساخرة: “كل ما في الأمر إني استحميت وأخذت شاور فقط ومشطت شعري”.

ودافع الفنان أحمد سعد، عن نفسه بعدما تعرض لتعليقات ساخرة بسبب التغير الكبير الذي طرأ على مظهره في صوره الأخيرة، حيث ظهرت على وجهه علامات “البوتكس”، قائلًا: “كل الناس اللي مستغربة تجيب صورها وهي صغيرين، أنا معملتش عمليات تجميل، ومعملتش نحت في وشي، لأن وشي منحوت زي ما هو”.

وعن حقيقة استمرار صراعه مع طليقته الفنانة سمية الخشاب، وخطيبته السابقة الفنانة ريم البارودي، وقيامه بتغيير شكله بعدما غيرا “اللوك” الخاص بهما، رد ساخراً: “شعرت بالغيرة منهما وعملت لوك جديد”، وأضاف ضاحكًا: “أيوة غيرت منهم وعملت لوك جديد، يعني الناس فعلا بتقول غيرت منهم فرحت أعمل لوك جديد؟!.

وأكد أحمد سعد، أنه تغيير مظهره الخارجي إلى الأفضل يرجع إلى أنه يتدرب تدريبات قاسية حتى يحافظ على نفسه: “عملت كده لما الناس بدأت تحبني وتحب شغلي مش قصصي وحكاياتي بدأت أشتغل”.

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرا كليبا غنائيا جديدا بعنوان “ملوك”، وقدمه على طريقة التريو مع عنبه وزوكش، وحققت نجاحا كبيرا، حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى 3 ملايين مشاهدة.