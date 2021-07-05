فيديو.. هل انفصلت زينب العسكري عن زوجها ؟

المستقلة/- منى شعلان/ انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي منسوب للفنانة البحرينية زينب العسكري وزوجها لتنفى شائعات طلاقها التى لاحقتها خلال الساعات الماضية.

وظهر زوج الفنانة البحرينية خلال المقطع الصوتي وهو يواسيها بسبب الأزمات التي تتعرض لها الفنانة البحرينية في الفترة الأخيرة منها إصابة والدتها بفيروس كورونا وحالياً مرض والدها والذي بسببهما ابتعدت زينب العسكري عن زوجها لفترة جعلت البعض يعتقد انفصالهما.

وحرص زوج زينب العسكري على الدعاء لها ودعمها معنوياً ببعض الكلمات الإيجابية، مؤكداً لها زوال الشدة وأنها ستعود لمنزلها قريباً.

وكشفت زينب العسكري منذ فترة عن إصابة والدتها وابنتها بفيروس كورونا، وانهارت زينب العسكري بالبكاء وتحدثت بتأثر شديد وهي تكشف عن أسباب تعرض والدتها للفيرس، حيث لامت نفسها وشعرت بالذنب وأنها كانت السبب في إصابة والدتها، وقالت زينب العسكري في مقطع الفيديو الذي أبكت فيه القلوب: “تخيلوا الأم والابنة، الله يبعد عن عيالكم يارب، الوالدة عندي كانت بتروح لغسيل الكلى، واضطرينا نوديها لأنها لازم تروح، ما نقدر نعالجها في البيت، لما وصلت أمي المستشفى وخدوها مني نظراتها مو كانت طبيعية، وكأنها تقول لا تخليني هون”.

وتماثلت منذ أيام كل من والدة وابنة زينب العسكري الشفاء واحتفلت بتعافيهما من الفيروس.

وأعلنت زينب العسكري منذ أيام من خلال مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، انضمامها لتطبيق “تيك توك”، في الفترة المقبلة بشخصية “مشاعل الشريرة”، التي جسدتها في بدايتها الفنية من خلال مسلسل “دمعة عمر”.

وقالت العسكري إنها تعيد تلك الشخصية إلى الجمهور من خلال تطبيق “تيك توك”، بناء على مطالب وصلتها من الجمهور، مؤكدة أنها قررت تلبية رغبة الجمهور، والعودة بتلك الشخصية في التطبيق، وطلبت منهم إضافتها ومشاهدة المقاطع التي ستنشرها.

وبدأت زينب العسكري بأول مقطع من تلك الشخصية بالفعل، إذ قالت عنها في تصريحات سابقة إن شخصية “مشاعل” كانت رئيسية في العمل، وقدمت من خلالها ولأول مرة دور الفتاة الشريرة الأنانية التي تكره الناس ولا تحب أحداً، وكما توقعت حينها أن الجميع سيكرهها.

وأعلنت زينب العسكري منذ أيام من خلال مقطع فيديو عبر حسابها في موقع “إنستقرام”، انضمامها لتطبيق “تيك توك”، في الفترة المقبلة بشخصية “مشاعل الشريرة”، التي جسدتها في بدايتها الفنية من خلال مسلسل “دمعة عمر”.

وقالت العسكري إنها تعيد تلك الشخصية إلى الجمهور من خلال تطبيق “تيك توك”، بناء على مطالب وصلتها من الجمهور، مؤكدة أنها قررت تلبية رغبة الجمهور، والعودة بتلك الشخصية في التطبيق، وطلبت منهم إضافتها ومشاهدة المقاطع التي ستنشرها.

وبدأت زينب العسكري بأول مقطع من تلك الشخصية بالفعل، إذ قالت عنها في تصريحات سابقة إن شخصية “مشاعل” كانت رئيسية في العمل، وقدمت من خلالها ولأول مرة دور الفتاة الشريرة الأنانية التي تكره الناس ولا تحب أحداً، وكما توقعت حينها أن الجميع سيكرهها.