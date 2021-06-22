فيديو.. هكذا علق يعقوب بوشهري على قرار رفع التحفظ على أمواله

المستقلة/- منى شعلان/ أعرب نجم السوشيال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري عن سعادته البالغة بقرار رفع التحفظ على أمواله ومنعه السفر، موضحًا أنه ”مسامح“ أي شخص أخطأ في حقه أو صدق الاتهام الذي كان موجهًا له بالتورط في قضية غسيل الأموال.

ووجه رسالة لجمهوره عبر ”سناب شات“ من داخل مطار الكويت قال فيها ”مشكورين والله يبارك فيكم.. ومحلل ومبري ذمة ليوم الدين من أي شخص غلط علي وسبني وشكك فيا وصدق علي.. سامحتك لوجه الله تعالى و مسامحك ليوم الدين.. من عفى وأصلح فأجره على الله.. وأنا أجري على الله“.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد قررت رفع التحفظ على أموال يعقوب بوشهري، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، كما قررت رفع إجراءات منع السفر، بحسب ما ذكرت صحيفة ”القبس“ المحلية.

ونقلت ”القبس“ عن مصدر قوله، إنه ”تم إنهاء تجميد الأرصدة البنكية لبوشهري، ورفع إجراءات منعه من السفر، وذلك بعد تحقيقات استمرت أكثر من عام“.

يأتي هذا الإجراء تمهيدًا لإسقاط تهمة ”غسل الأموال“ عن بوشهري، وحفظ القضية التي أحدثت جدلًا واسعًا في الكويت، على مدى الأشهر الماضية.

وبدأت القضية منتصف العام الماضي، حيث اتهم عشرات المشاهير بغسل أموال، لتتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي فبراير الماضي، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير أصلية ومؤرخة، بينما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.