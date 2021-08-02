فيديو.. هكذا ردت الدكتورة خلود على متابعة سألتها “هل تصلين؟”

المستقلة/- منى شعلان/ ظهرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، خلال بث مباشر عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، للرد على أسئلة متابعيها، وكان من بينها“هل تصلين؟”.

حيث علقت الدكتورة خلود على سؤال إحدى متابعتها عن الصلاة، قائلة: ” أكيد أصلي لأن أنا لو ما أصلي هتلاقوا ضوافري 24 ساعة ملونة”.

واستعرضت الفاشينيستا الكويتية أظافرها أمام الكاميرا لتؤكد أنها خالية من طلاء الأظافر، لافتة إلى أنها تلقت أسئلة من قبل حول سبب عدم وضع المناكير في أظافرها.

وأضافت: “أنا نزلت صور على الانستغرام وجاءت التعليقات ليش ما تحطين أظافر، وليش مو حاطة مونكير، لأني أصلي ما أحط”.

كما أجابت خلود عن أسئلة أخرى، وردت على إحداها بأنها لم تنتهِ بعد من تجهيز منزلها الذي انتقلت إليه مؤخراً خاصة بعد أن نال منزل الدكتورة خلود إعجاب الكثير واستعرضت في جولة من قبل منزلها الجديد وغرفة ملابسها ومكياجها والتي تقضي فيها معظم وقتها وتقوم بالتصوير فيها، والمقسمة إلى أجزاء منها للملابس وأخرى للأحذية والحقائب.

وعلقت الدكتورة خلود على مجاملة متابعة قالت لها: “ليش انتي جميلة”، لترد عليها: “لأن انتي اللي جميلة”.

 

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