فيديو.. هذا ما حققه كليب “لحبيبي بغني” لـ هبة طوجي خلال 3 أيام

المستقلة/ منى شعلان/ أطلقت المطربة اللبنانية هبة طوجي، أغنية جديدة بعنوان “لحبيبي بغني”، وهى من تأليف الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان ابنه الموسيقار أسامة الرحباني.

واختارت النجمة اللبنانية أغنية “لحبيبي بغني” لتكون أولى مفاجآت ألبوم 2021 والذي يحمل اسمها “هبة”، خلاله لتقديم انطلاقة فنية مغايرة بالتجديد في المحتوى الموسيقي والغنائي عن ألبوماتها الماضية، بعد إطلاقها الشهور الماضية سلسلة من الأغاني الجديدة المنفردة بشكل فيديو كليبات مصورة.

وقدمت الأغنية الجديدة لأول مرة لايف أمام جمهورها اللبناني في حفلتها الضخمة والاستثنائية في الكريسماس بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي وضعت بها مسك الختام على عام 2020.

واقتربت أغنية “لحبيبي بغني” من تحقيق 30 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها على القناة الرسمية للفنانة اللبنانية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن جانبه كشف أسامة الرحباني حكاية الأغنية، قائلًا :”من حوالي ٢٣ سنة، كتب والدي منصور قصيدة “لحبيبي بغني” ولحنتها أنا، ولكن لأسباب عدة بقيت هذه القصيدة مخبأة، ولكني في سنة ٢٠٠٠، أخذت لحن من مقطع في هذه القصيدة واستعنت به في مسرحية من المسرحيات الغنائية ومن ثم فقدت القصيدة عام ٢٠٠٥، ومنذ حوالي ٦ أشهر، عثر عليها أخي غدي بين الأوراق في مكتبتنا الموسيقية وأعدت تلحينها من جديد وغنتها هبة طوجي بعمق وبأداء وصوت رائعين”.

وتقول كلمات القصيدة:

لحبيبي بغنّي لوجّو الأمان

لأرض بيحلم فيها بالسّعادة إنسان

وبيتعذّب إنسان وبيقاوم إنسان

لأجل الحرّيّة من أوّل الزّمان

لآخر الزّمان

وبغنّي للورق اللّي أخدو الخريف

لدمعة نزلت وتجمّدت ع الرّيف

لقصايد شعرا انكسرت ع الرّصيف

يا ناس الفقر اللّي طلعو من القهر

ويا شعوب جديدة وعيت من النّسيان

وبِحْكيلَك يا وطني وعم تلمع الأعلام

لا الشّمس بتتأخّر ولا الوقت بينام

ما في حدا بيقدر يحبس الأحلام

رح نرجع بالشّوق القصيدة والبرق

والصّرخة اللّي بتعصف بوجّ الزّمان.