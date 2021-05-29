فيديو.. هبة الحسين ترد على أنباء انفصالها من عايض يوسف

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الإعلامية والفنانة السعودية هبة الحسين ، عن صمتها وردت على الأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن انفصالها عن زوجها الفنان عايض يوسف.

ومن خلال فيديو مصور قالت الفنانة السعودية: “منذ بداية زواجي ويحاول البعض نشر شائعات انفصالي، لذلك أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتب لكن هناك تيار يكره النجوم، وكل ما أطلبه تفاءلوا لطفا بالخير للجميع وليس فقط لهبة الحسين”.

وعلقت هبة الحسين عن علاقتها بزوجها الفنان عايض يوسف بعد هذه الشائعات، مشددة على أنهما بخير ولا صحة لما يتم تداوله من قبل البعض فقالت الفنانة السعودية: “الحمد لله نحن بخير وزوجي كذلك وعلاقتنا في أفضل حال، وأتمنى للجميع التوفيق في حياتهم، وأتمنى أيضا مراعاة الأخبار التي يتم تداولها وتحديدا فيما يخص الزواج والطلاق”.

وفى سياق آخر تستعد الفنانة السعودية هبة الحسين خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عمل درامي سعودي كويتي جديد من بطولتها، لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذا العمل.

يشار إلى أن عايض يوسف قدم خلال شهر رمضان الماضي تتر مسلسل “الديك الأزرق” للفنان عبدالله السدحان، كما قام كذلك بغناء تتر برنامج “سين” والذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري.