فيديو.. هبة الحسين ترد على أنباء انفصالها من عايض يوسف

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الإعلامية والفنانة السعودية هبة الحسين ، عن صمتها وردت على الأنباء التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن انفصالها عن زوجها الفنان عايض يوسف.

ومن خلال فيديو مصور قالت الفنانة السعودية: “منذ بداية زواجي ويحاول البعض نشر شائعات انفصالي، لذلك أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتب لكن هناك تيار يكره النجوم، وكل ما أطلبه تفاءلوا لطفا بالخير للجميع وليس فقط لهبة الحسين”.

وعلقت هبة الحسين عن علاقتها بزوجها الفنان عايض يوسف بعد هذه الشائعات، مشددة على أنهما بخير ولا صحة لما يتم تداوله من قبل البعض فقالت الفنانة السعودية: “الحمد لله نحن بخير وزوجي كذلك وعلاقتنا في أفضل حال، وأتمنى للجميع التوفيق في حياتهم، وأتمنى أيضا مراعاة الأخبار التي يتم تداولها وتحديدا فيما يخص الزواج والطلاق”.

وفى سياق آخر تستعد الفنانة السعودية هبة الحسين خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عمل درامي سعودي كويتي جديد من بطولتها، لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذا العمل.

يشار إلى أن عايض يوسف قدم خلال شهر رمضان الماضي تتر مسلسل “الديك الأزرق” للفنان عبدالله السدحان، كما قام كذلك بغناء تتر برنامج “سين” والذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“بعد وصولها” إلغاء حفل نوال الزغبي بالقاهرة.. لهذا السبب

رياضية

تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويحصد لقب دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

فيديو.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

اخر الاخبار

صور.. الفنانة العراقية نجلاء فهمي تخضع لعملية جراحية 

اخبار السعودية

السعودية تدعم الهند بـ 60 طنا من الأوكسجين السائل

رياضية

منتخب العراق يسحق النيبال بسداسية

رياضية

تعرف على مجموعة العراق في كأس العرب للشباب

رياضية

تعرف على مجموعة العراق في كأس العرب للشباب

اخر الاخبار

محاكمة ملاكم شهير بسبب كيم كارداشيان

اخبار العراق

توزيع 60قطعة أرض سكنية للعوائل الشهداء في قضاء الكحلاء

اخر الاخبار

تطورات جديدة في قضية سب وقذف عمرو أديب لمحمد رمضان

اخر الاخبار

لحظة سقوط مقاتلة ميج-21 أثناء عرض عسكري في بنغازي شرق ليبيا

اخر الاخبار

الصحة المصرية تعلن شروط الحصول على لقاح كورونا

رياضية

إنتر ميلان يختار بديل أشرف حكيمي

اخر الاخبار

روجينا تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

اخر الاخبار

تعثر مفاوضات هيئة قناة السويس مع ملاك سفينة إيفر غيفن

اخبار مصر

مصر.. السيسى يطلع علي خطة الدولة الاستراتيجية في محطات تحلية مياه البحر