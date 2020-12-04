فيديو.. هالة صدقي تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب صورة

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الفنانة المصرية هالة صدقي، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة حديثة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بدت من خلالها بإطلالة شبابية، جعلت الجمهور يعتقد أنها صورة قديمة.

وردت صدقي ، على هذا الأمر ، من خلال مقطع فيديو لها خلال خضوعها لجلسة “مكياج” وظهرت بنفس الإطلالة السابقة وشكك بها الجمهور، وعلقت على الفيديو قائلة: “عشان اللى بيقول الصور قديمة”.

وفى وقت سابق ، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، مد أجل الحكم فى استشكال زوج الفنانة هالة صدقى على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة لجلسة 30 نوفمبر.

وقضت محكمة الأسرة، بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدّم الزوج إشكالاً في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال أنه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة التي قررت تأجيل نظر الاستشكال لجلسة 5 نوفمبر.