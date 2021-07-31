فيديو.. نيكول سابا تهدي جمهورها “الجو حلو”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “الجو حلو”، عبر قناتها على موقع اليوتيوب.

والاغنية من كلمات الشاعر الغنائي شريف عبيد، وتلحين محمد يحيي، وتوزيع أمين نبيل، وظهرن نيكول خلال الكليب بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

وتقول كلمات الأغنية:

حتخنقني حجري ومش حينفع تلحقني

مش حتشوف وشّي وادي دقني

ما بحبّش الّي يزهقني ولّا يضايقني

حتخنقني حجري ومش حينفع تلحقني

مش حتشوف وشّي وادي دقني

ما بحبّش الّي يزهقني ولّا يضايقني

الجوّ حلو ومش ناقصة تخنقنا ناس اصلاً ناقصة

اصل الحكاية ماهيش ناقصة ما تفوّقونا كده برقصة

واالله ياابني ماهيش ناقصة تخنقنا ناس اصلاً ناقصة

اصل الحكاية ماهيش ناقصة ما تفوّقونا كده برقصة

تفرفشني تاخد عيني منّي وايه يعني وححبّك لما تدلّعني

انما تتعبني وتوجعني يبقى حتوحشني

تفرفشني تاخد عيني منّي وايه يعني وححبّك لما تدلّعني

انما تتعبني وتوجعني يبقى حتوحشني

ما الجوّ حلو ومش ناقصة تخنقنا ناس اصلاً ناقصة.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا تعود للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة من الغياب وقد سجلت أغنية جديدة بعنوان “حفلة فركشة”، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.