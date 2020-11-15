فيديو.. نشطاء يدعمون المذيعة الأردنية “آية خياط” بعد وفاة جنينها وتخلي زوجها عنها

المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت المذيعة الأردنية آية خياط، مؤشر البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد إعلانها انفصالها عن زوجها بعد يومين فقط من فقدان جنينها ، حيث تعاطف معها نشطاء موقع التدوينات القصيرة تويتر ، ودشنوا هاشتاغ باسم آية خياط ، وانقسمت الآراء ما بين الداعمة لها و الغاضبة من زوج الإعلامية الذى تخلي عنها فى محنتها .

وروت آية تفاصيل حياتها الشخصية ، وتجربتها مع فقدان جنينها في الشهر السابع بسبب ضرر كبير في الدماغ بشكل مفاجئ، وانفصالها عن زوجها خلال مقطع فيديو لها عبر خاصية الاستوري بموقع إنستغرام.

وعبرت آية، عن حزنها بعد فقد جنينها، مشيرة إلى أن شعور الفقد كان شديد عليها وقالت: شعور الأم بإبنها اللي بتحس بحركته كل يوم، ومو مصدقة أمتى تشوفه، وتفرح في، وبيوم أفقده، شعور صعب جدًا وما بتمنى لعدوي.



وتابعت: “خسرت كل شي والموقف الصّعب عشته بالغربة بعيدة عن أهلي واخواتي.. واللي ما بتعرفوا اني جوزي اختار انه يتخلى عني وما يوقف جمبي، والصدمة انه الشخص اللي اخترته يكون شريك حياتي وسندي بهالدنيا، بأصعب موقف بتعرضله بحياتي بتخلى عني.. شفت اني مستحيل أقدر أكمل بهاد الزواج وقررت انه ننفصل وجوزي ما مانع الموضوع.. نسيني ونسي ابنه ورجع لحياته الطبيعية، بكل سرعة وسهولة”.

وأضافت: في اللحظة اللي بكون بحاجة رعاية صحية ونفسية كتير كبيرة، صرت لحالي، أنا ما بقدر أكذب عليكم وأقلكم نفسيتي منيحة ورجعت على طبيعيتي.. أنا لسة بدي وقت.. الحمد الله ربنا اختار الأحسن لإلي”.

ووجهت رسالة شكر لمتابعيها ومن أرسل لها العديد من الرسائل والدعاء لها، للإطمئنان على حالتها النفسية التي كانت تمر بها، قائلة: “بشكر كل أم شاركتني في تجربة صعبة مرت فيها تشبه لتجربتي، ويارب يعوضنا ويقوينا”.

آية خياط إعلامية أردنية تعمل في قناة رؤيا الأردنية في العقد الرابع من عمرها وتخرجت من الجامعة الأردنية قسم التسويق ، تزوجت آية خياط من رجل أعمال وسافرت مع زوجها للعيش خارج الأردن.