فيديو.. نجمة The Voice تتعرض للاختطاف من قبل سائق تاكسي

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة التونسية نهى رحيم ، إحدى الفنانات اللاتي شاركن في برنامج المسابقات الغنائي “The Voice”، لمحاولة اختطاف خلال الساعات الماضية على يد سائق سيارة أجرة إلا إن محاولتها إلقاء نفسها من السيارة أنقذها من الاختطاف.

وروت الفنانة نهى رحيم في مداخلة هاتفية، عبر إذاعة IFM التونسية، تفاصيل الواقعة وهى تبكي بشدة حيث أنها استقلت السيارة من منطقة حي النصر إلى منطقة المنزه 6 بالعاصمة التونسية، لكن فجأة لاحظت إتجاه السائق بعيدًا عن الطريق المعتاد للسائقين السير خلاله بل إتجه ناحية الغابة، لذا بدأت تطالبه بالتوقف وتتلقى الرفض على طلبها بل صرخ في وجهها ويدعوها للصمت.

و أشارت إلى أنها لم تجد سبيلًا للفرار من الموقف سوى فتح باب السيارة حتى ترمي بنفسها على الطريق، لكنه أخذ يسير بسرعة منعتها من النزول، وبمجرد توقفه استطاعت النزول والهروب من السيارة كما هددته بتقديم شكوى ضده ، كما أوضحت أنها لم تنتبه إلى أرقام السيارة إذ هرب السائق سريعًا، كما أن حالتها النفسية كانت سيئة للغاية إذ خافت من إيذائها أو الاعتداء عليها جسديًا.

وحول تذكرها ملامح وجهه أم لأ حتى تتمكن من إبلاغ الشرطة، قالت إنه كان يضع كمامة على وجهه لذا كانت تخبي نصف الوجه، مشيرة إلى أنها ستحاول الحصول على حقها بعد أن تهدأ قليلًا من تأثير الصدمة.

وكانت الفنانة التونسية نهى رحيم شاركت في البرنامج الغنائي، في موسمه الماضي، ضمن فريق الفنان اللبناني راغب علامة، لكنها خرجت من العرض الثاني النهائي، إذ اختار الفنان علامة ، المتسابقين في الفريق يوسف هناد وميشال شلهوب، مستبعدًا نهى وخرجت من البرنامج في الحلقة تاريخ 23 نوفمبر 2019.

وقبل مغادرتها البرنامج، قدم الفنان راغب علامة لها وعد بمواصلة المشوار معها حتى بعد الانتهاء من البرنامج.