فيديو.. نتيفلكس تستعد لطرح لمسلسل BRIDGERTON في 25 ديسمبر الجاري

المستقلة/ منى شعلان/ طرحت شبكة “نتيفلكس”، البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد BRIDGERTON ، والذى من المقرر طرحه في 25 ديسمبر الجاري.

ويتناول المسلسل قصة “دافين بريدجيرتون” والتي تقوم بدورها “فوبي داينوفر”، وهي كبرى بنات عائلة “بريد جيرتون” ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة في مجتمع ريجينسي لندن للزيجات لتجد شريكا مناسبا لها، وتأمل “دافين” بأن تسلك خطوات والديها وتجد شريكها الذي تربطها به الحب الحقيقي ، و تبدو في بداية رحلتها عن البحث عن شريك حياتها مضمونة، ولكن يبدأ أخاها الأكبر في استبعاد المتقدمين لها للزواج.

وكل ذلك يتم تدوينه في مجلة فضائح المجتمع الأرستقراطي التي تكتبها السيدة “ويستلداون” وتقوم بالأداء الصوتي النجمة “جولي أندروز”، ويشارك في الأحداث الدوق هاستنجز الثوري والمرغوب فيه بشدة الممثل”ريجي جين بيدج”، وهو أعزب ملتزم ويعد الصيد الثمين الذي تسعى وراءه جميع أمهات العرائس اللاتي يظهرن لأول مرة، وعلى الرغم من ادعاء كل منهما عدم احتياجه للآخر، فإنه لا يمكن إنكار انجذابهما لبعض بينما يجدان نفسيهما في معركة متصاعدة من الألاعيب الذكية بينما يتعاملان مع توقعات المجتمع حيال مستقبلهما.

يشارك في بطولة المسلسل كل من “جوناثان بيلي” في دور “أنطوني بريدجيرتون”،و”نيقولا كوجان” في دور “ينلوبي فيزيجينتون”.