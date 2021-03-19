فيديو.. نانسي عجرم تكسر حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنية “إمي”

المستقلة/ – منى شعلان/ اقتربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، من كسر حاجز الـ 500 ألف مشاهدة من خلال فيديو كليب أغنيتها الجديدة “إمي”، بعد يوم من طرحها وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، ظهرت والدة نانسي معها في الكليب، وكأنها في حوار تليفزيوني وتم توجيه سؤال لها من قبل المذيع عن وصف شعورها عندما قالت لها نانسي لأول مرة كلمة “ماما”، كما ضم الفيديو كليب أمهات لبنانيات في مختلف الأعمار، وقمن بسرد قصص وحكاوي طريفة عن تجربة أمومتهن مع أطفالهن.

أغنية “أمي” من كلمات الشاعر الغنائي أميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج سمير سرياني.

 

وتقول كلمات الأغنية الجديدة:

فكرت جبلك ورد بالأول.. اتذكرت إن الورد راح يدبل

فكرت أهديلك دهب مشغول.. خفت الدهب من لمعتك يخجل

الليل حكيه بيطول عن قلبك الدافي.. ان وشو ما بقول بيضل مش كافي

إنتي ربيع البيت.. وغنية حجاره

يا شمعته بالليل.. ياضحكت نهاري

إن بلاكي العمر شو صعب مشواره

الليل حكيه بيطول عن قلبك الدافي.. إن وشو ما بقول بيضل مش كافي

إنتي ربيع البيت.. وغنية حجاره

يا شمعته بالليل. ياضحكت نهاري

إن بلاكي العمر شو صعب مشواره

إمي

دخيلك عطر أنفاسي.. صغيرة الهدايا كتير ع قياسك

ما في سما بتسيع قلب الأم.. ولا في وصف بطول إحساسك

الليل حكيه بيطول عن قلبك الدافي.. إن وشو ما بقول بيضل مش كافي

إنتي ربيع البيت.. وغنية حجاره

يا شمعته بالليل.. ياضحكت نهاري

إن بلاكي العمر شو صعب مشواره

يذكر أن نانسي عجرم تعمل هذه الفترة على ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن يضم 10 أغنيات استقرت على عدد منها، والباقي لم يتم حسمه حتى الآن، كما أنها لم تحدد بعد موعد طرحه كاملا للجمهور، بسبب ظروف فيروس “كورونا” المستجد.

 

 

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