فيديو.. مي عمر: هذا ما تعلمته من الزعيم عادل إمام

المستقلة/- منى شعلان/أشارت الفنانة المصرية مي عمر إلى أنها سعيدة بالعمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل عفاريت عدلي علام: “تعلمت منه التواضع، وفي أول يوم تصوير جالي وقال لي مبروك.. عادل إمام بنظبط عليه الساعة وبيجي معلم ورقة وحافظ، بنحس كأنه لسه في الأول”.

وقالت الفنانة مي عمر،خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة” الذي يعرض عبر شاشة “المحور”، إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل “هذا المساء” مع المخرج تامر محسن، لأنها كانت وقعت على مسلسل “عفاريت عدلي علام” مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل “ريح المدام” مع أكرم حسني وأحمد فهمي.

وأضافت عمر : “لما مضيت ريح المدام اتفقت على إني أعمله بس لأن وقت التصوير كان طويلا جدا، ولما جالي مسلسل مع عادل إمام قلت لازم أشتغل وأستحمل وأوفق بين مواعيد التصوير”.

وتابعت مي عمر: “لما قعدت مع تامر محسن كنت زعلانة إني اعتذرت عن المسلسل ودي أول مرة أزعل على مسلسل اعتذرت عنه وقلت له لو سمحت كلمني بعد كده بدري”.

وذكرت الفنانة مي عمر، إنها تحب إحساس الفنان محمد رمضان في التمثيل، موضحةً: “رحت له مسرحية جمهورية نفسه، ومثلها حلو أوي وأنا بحب تمثيله جدا”.

وأوضحت عمر: “أول دور ليّ اتشهر كان معاه في مسلسل الأسطورة، وشه كان حلو عليّ جدا، وبشرني قبل المسلسل ما يتذاع، قال لي الدور هيكسر الدنيا وهتشوفي انتي في الشارع هتبقي ايه”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. مي عمر: هذا ما تعلمته من الزعيم عادل إمام

اخر الاخبار

اغتيال الناشط العراقي البارز إيهاب الوزني أمام منزله في كربلاء

اخر الاخبار

هل خضع حسين الجسمي لعملية تجميل؟

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

رياضية

إنتر ميلان يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإيطالي

رياضية

برشلونة يعلن إصابة أحد نجومه

رياضية

تشيلسي يعرقل تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

رياضية

تشيلسي يعرقل تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

تحسن الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

اخر الاخبار

قنصلية السعودية تضع شروط على المسافرين للدخول عبر مطار دبي

اخر الاخبار

مسؤولون سودانيون يجتمعون مع المبعوث الأمريكي لمناقشة أزمة سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من داخل المستشفى

اخر الاخبار

فيديو.. منى زكي تكشف سبب عدم مشاهدة ابنتها أعمالها الفنية

اخر الاخبار

بعد تدهور حالتها.. الفريق الطبي للإعلامية المصرية إيمان الحصري يناشد بعلاجها فى الخارج

اخبار السعودية

“الخطوط السعودية” تستأنف رحلاتها في 43 وجهة دولية فى هذا الموعد

اخر الاخبار

برئاسة قطر.. جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية الإثنين المقبل

رياضية

برشلونة وأتلتيكو يقدمان هدية إلى ريال مدريد