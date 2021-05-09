فيديو.. مي عمر: هذا ما تعلمته من الزعيم عادل إمام

فيديو.. مي عمر: هذا ما تعلمته من الزعيم عادل إمام

المستقلة/- منى شعلان/أشارت الفنانة المصرية مي عمر إلى أنها سعيدة بالعمل مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل عفاريت عدلي علام: “تعلمت منه التواضع، وفي أول يوم تصوير جالي وقال لي مبروك.. عادل إمام بنظبط عليه الساعة وبيجي معلم ورقة وحافظ، بنحس كأنه لسه في الأول”.

وقالت الفنانة مي عمر،خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة” الذي يعرض عبر شاشة “المحور”، إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل “هذا المساء” مع المخرج تامر محسن، لأنها كانت وقعت على مسلسل “عفاريت عدلي علام” مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل “ريح المدام” مع أكرم حسني وأحمد فهمي.

وأضافت عمر : “لما مضيت ريح المدام اتفقت على إني أعمله بس لأن وقت التصوير كان طويلا جدا، ولما جالي مسلسل مع عادل إمام قلت لازم أشتغل وأستحمل وأوفق بين مواعيد التصوير”.

وتابعت مي عمر: “لما قعدت مع تامر محسن كنت زعلانة إني اعتذرت عن المسلسل ودي أول مرة أزعل على مسلسل اعتذرت عنه وقلت له لو سمحت كلمني بعد كده بدري”.

وذكرت الفنانة مي عمر، إنها تحب إحساس الفنان محمد رمضان في التمثيل، موضحةً: “رحت له مسرحية جمهورية نفسه، ومثلها حلو أوي وأنا بحب تمثيله جدا”.

وأوضحت عمر: “أول دور ليّ اتشهر كان معاه في مسلسل الأسطورة، وشه كان حلو عليّ جدا، وبشرني قبل المسلسل ما يتذاع، قال لي الدور هيكسر الدنيا وهتشوفي انتي في الشارع هتبقي ايه”.

ويعد برنامج “العرافة” امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.