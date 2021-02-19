فيديو.. مي عمر تكشف سبب عدم رضاها عن نهاية مسلسلها “لؤلؤ”

المستقلة/- منى شعلان/ أدلت الفنانة المصرية مي عمر، برأيها في الحلقة الأخيرة من مسلسلها “لؤلؤ” والتى عرضت مساء أمس، و انتهت بقتل “مجدي”، الذي يقدمه شخصيته الفنان إدوارد لمحمد الشرنوبي “بودة” الذي كان يهدد دائماً مي عمر”لؤلؤ”، ودخوله السجن.

وقالت الفنانة مي عمر ، خلال لقائها ببرنامج mbc trending،: “نهاية مسلسل لؤلؤ ضايقتني، لو يرجع بيا الوقت هغيرها”.

وأضافت مي عمر، “لما يبقى فيه حد كويس جدًا تزعلي أن نهايته اتظلم فيها، ومعرفتش اغيرها لإن خلاص صورناها ولما بتكتبي غير لما تشوفيها، وعلى الورق غير لما تتصور، لما شوفتها اضايقت قوي”.

يذكر أن مسلسل “لؤلؤ” من 40 حلقة، وهو قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر.

وفي سياق أخر، كان آخر أعمال مي عمر مسلسل “الفتوة” والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكري، عهدي صادق.