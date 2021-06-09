فيديو.. ميريام فارس توجه رسالة لجمهورها بسبب فيلمها الوثائقي

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة ميريام فارس عن سعادتها بتصدر فيلمها الوثائقي “الرحلة” الذي يعرض في الوقت الحالي عبر منصة “نتفليكس” قائمة أفضل 10 أفلام عربية.

ومن خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قدمت ميريام فارس الشكر لجمهورها الذين حرصوا على متابعة فيلمها الوثائقي، قائلة: “فيلمي أصبح تريند والأكثر بحثا على المنصة في كل الوطن العربي ودخل قائمة افضل 10 أفلام عربية”.

وعرضت منصة Netflix وثائقي “الرحلة” لميريام فارس، الذي يرصد معاناتها أثناء الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، وخلال هذا الفيلم كشفت ميريام عن أمور لم تعلن عنها من قبل كما جعلت الجمهور يعيش معها لحظات خاصة من حياتها مع زوجها وابنها.

وتحدثت ميريام خلال الفيلم عن فترة صعبة عاشتها عام 2017، عندما حملت في طفلها الثاني، وحكت أنها في هذه الفترة كانت تعاني من أزمات صحية ولم يتحمل جسدها وفقدت جنينها وعاشت معاناة كبيرة وأزمة نفسية، لأنها تحب العائلة وكانت تمنى أن يكون لديها أكثر من طفل، وحتى تنجب مرة أخرى حدث ذلك بعد 4 سنوات.

أما أغنية “غدارة يا دنيا” التى أطلقتها فارس فى خطة تسويقية جديدة وغير مسبوقة، حيث أنها الفنانة الأولى التى تطلق عملها الغنائى الجديد عبر المنصة العالمية، فقد تم إطلاقها أيضاً عبر قناة “ميريام فارس” الرسمية على يوتيوب، وتمكنت من تحقيق أربعة ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحها على يوتيوب.

الجدير بالذكر أن ميريام فارس قدمت أغنية “حالة حلوة” مع آسر ياسين في شهر رمضان الماضي وذلك ضمن إعلان عن أحد التجمعات السكنية.